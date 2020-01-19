19 Ocak 2020 20:16

Berlin’deki Libya konferansı petrol krizi ile başladı

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı.

Libya Konferansı

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Libya'da kalıcı ateşkes hedefiyle toplanan Berlin konferansı, Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol ihracatını fiilen durdurmasının gölgesinde başladı. Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

    Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı.

    Petrol zengini Libya’daki iç savaşta kalıcı ateşkes sağlamayı ve siyasi çözüm arayışı başlatmayı hedefleyen Berlin konferansı, Libya’da Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol ihracatını fiilen doldurmasının gölgesinde başladı. Ev sahibi ülke olarak Almanya’nın konferansta çözüm sürecini Birleşmiş Milletler çatısı altına taşımaya çalışması ve kalıcı bir ateşkes anlaşması imzalanması bekleniyor.

    Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesi ve akabinde Libya'da sağlanan ateşkesle kesinlik kazanan konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.

    BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulunuyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ikili bir görüşme yaptıktan sonra zirvenin yapılacağı Başbakanlık Makamı’na giden Erdoğan’ı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

    UMH'yi başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir, Hafter'i ise Fransa, BAE ve Mısır destekliyor. Rusya'nın da Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olduğu biliniyor.

    TARAFLARIN TALEPLERİ

    UMH cephesi; silah desteğinin durdurulması, Libya'da UMH’nin “meşru hükümet” olarak tanınması, Libya'nın enerji kaynaklarının yabancı ülkelere verilmemesi ve Hafter milislerinin meşru hükümete karşı illegal bir savaşın neticesinde ele geçirilen topraklardan çekilmesini istiyor.

    Hafter tarafının talepleri ise UMH kontrolündeki Libya Merkez Bankasının yönetimine Hafter güçlerinin dahil edilmesi, ateşkes anlaşması durumunda UMH'ye bağlı milislerin silahsızlandırılması, Hafter'e bağlı silahlı milislerin Trablus'da konuşlandırılması ve muhtemel bir siyasi çözüm sonucunda Hafter'in silah gücüyle sağladığı toprak kazanımları ile direkt orantılı olarak siyasi güç elde etmesi olarak sıralanıyor.

    MACRON: TÜRKİYE, LİBYA'YA SAVAŞÇI GÖNDERMEYİ BIRAKMALI

    Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’den Libya’ya Suriyeli cihatçıları taşımayı sona erdirmeyi istedi.

    Macron, “Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor. Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller” dedi. (DIŞ HABERLER)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Macron’un tiyatroya gittiğini söyleyen gazeteciye soruşturma
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    19 Ocak: Yüzleş!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Hrant; geçmişten geleceğe süre giden kaybımız

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Vaso, Hrant’a giden yolda

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yazıyooooor yazıyooooor

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ateş Altında

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Aptallar İmparatorluğu

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Canlı robotlar: Xenobotlar

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Hayal

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Balığın bel kemiğini bulmak" meselesi (1)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Şov devam ediyor: Kurgu ve gerçek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı: Vazgeçmiyoruz Ahparig
    Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı: Vazgeçmiyoruz Ahparig

    Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 13 yıl önce katledildiği yerde anma etkinliği düzenlendi: On üçüncü yıl utanmak için geç değil. Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig.

    Berlin’deki Libya konferansı petrol krizi ile başladı
    Berlin’deki Libya konferansı petrol krizi ile başladı

    Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı.

    Adalet Bakanlığında adaletsizlik: 34 kadro boş kaldı, birinci olan mülakatla elendi
    Adalet Bakanlığında adaletsizlik: 34 kadro boş kaldı, birinci olan mülakatla elendi

    Adalet Bakanlığının bağlı kurumları için gerçekleştirilen görevde yükselme sınavlarında derece yapanlar mülakatta elendi.

    Erdoğan'ın "kökten çözdük" dediği kamuda taşeron varlığı devam ediyor
    Erdoğan'ın "kökten çözdük" dediği kamuda taşeron varlığı devam ediyor

    Erdoğan “kamuda taşeron sorununu kökten çözdük” demişti. Bakanlıklar ve Sayıştay raporları kamuda taşeron varlığının devam ettiğini belgeledi.

    Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir
    Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir

    İş cinayetinde yaşamını yitiren Sedat Yeşilköy için anma töreni düzenlendi. Anmada iş cinayetlerinin olmadığı bir hayat için mücadele çağrısı yapıldı.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Adalet Bakanına ‘bilinmeyen dil’ cevabı: Talepler için somut adım atılmalı
    Adalet Bakanına ‘bilinmeyen dil’ cevabı: Talepler için somut adım atılmalı

    Akademisyen Cuma Çiçek, Kürtçeye mahkemelerde “bilinmeyen dil” denilmesini eleştiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün sözlerini Evrensel'e değerlendirdi.

    Dr. Fatih Yaşlı: Berlin’den nihai bir çözüm çıkmasını beklemek fazla iyimserlik
    Dr. Fatih Yaşlı: Berlin’den nihai bir çözüm çıkmasını beklemek fazla iyimserlik

    Berlin’de düzenlenen Libya Konferansını değerlendiren Dr. Fatih Yaşlı, küresel egemenlik mücadelesinin sürdüğü Libya için bir günlük konferansla çözüm sağlanamayacağını söyledi.

    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “Hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.

    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz
    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

    Tüm Bel Sen İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecine girdi. Şube Başkanı Anıl Kaçar: İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi

    JMO İzmir Şubesinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Jeoloji Mühendisi Ali Esen Arpat, projenin İstanbul’un ekolojisine zarar vereceğini söyledi.