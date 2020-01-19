Berlin’deki Libya konferansı petrol krizi ile başladı

Libya'da kalıcı ateşkes hedefiyle toplanan Berlin konferansı, Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol ihracatını fiilen durdurmasının gölgesinde başladı. Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı.

Petrol zengini Libya’daki iç savaşta kalıcı ateşkes sağlamayı ve siyasi çözüm arayışı başlatmayı hedefleyen Berlin konferansı, Libya’da Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol ihracatını fiilen doldurmasının gölgesinde başladı. Ev sahibi ülke olarak Almanya’nın konferansta çözüm sürecini Birleşmiş Milletler çatısı altına taşımaya çalışması ve kalıcı bir ateşkes anlaşması imzalanması bekleniyor.

Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesi ve akabinde Libya'da sağlanan ateşkesle kesinlik kazanan konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katılıyor.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter de konferans için Berlin'de bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ikili bir görüşme yaptıktan sonra zirvenin yapılacağı Başbakanlık Makamı’na giden Erdoğan’ı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

UMH'yi başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir, Hafter'i ise Fransa, BAE ve Mısır destekliyor. Rusya'nın da Hafter üzerinde çok ciddi etkisi olduğu biliniyor.

TARAFLARIN TALEPLERİ

UMH cephesi; silah desteğinin durdurulması, Libya'da UMH’nin “meşru hükümet” olarak tanınması, Libya'nın enerji kaynaklarının yabancı ülkelere verilmemesi ve Hafter milislerinin meşru hükümete karşı illegal bir savaşın neticesinde ele geçirilen topraklardan çekilmesini istiyor.

Hafter tarafının talepleri ise UMH kontrolündeki Libya Merkez Bankasının yönetimine Hafter güçlerinin dahil edilmesi, ateşkes anlaşması durumunda UMH'ye bağlı milislerin silahsızlandırılması, Hafter'e bağlı silahlı milislerin Trablus'da konuşlandırılması ve muhtemel bir siyasi çözüm sonucunda Hafter'in silah gücüyle sağladığı toprak kazanımları ile direkt orantılı olarak siyasi güç elde etmesi olarak sıralanıyor.

MACRON: TÜRKİYE, LİBYA'YA SAVAŞÇI GÖNDERMEYİ BIRAKMALI

Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’den Libya’ya Suriyeli cihatçıları taşımayı sona erdirmeyi istedi.

Macron, “Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor. Bundan çıkar sağlayabileceğini düşünenler, kendileri ve hepimizin adına aldıkları riskin farkında değiller” dedi. (DIŞ HABERLER)