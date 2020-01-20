Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Bornova Belediyesinin ücretsiz eğitim desteği verdiği BELGEM Dershanesinde saat ücreti karşılığı çalışan çoğunluğu kadın 37 öğretmenin kadro mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Saat ücretiyle çalıştıkları için, düzenli bir maaşlarının olmadığını, sigorta primlerinin düzenli yatırılmadığını, bu sebeple hastaneye bile gidemediklerini aktaran Genel-İş 7 No’lu Şube üyesi çalışanlar “Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık” diyor.

Bornova Belediyesi her kademedeki öğrencilere ücretsiz eğitim desteği verdiği Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezinde (BELGEM) iş güvencesi ve kıdem tazminatı hakkından yoksun bir şekilde saat ücreti karşılığı çalışan öğretmenler 1 Şubat itibariyle geçerli olmak üzere kadroya geçirildi. Bu karar, geçtiğimiz hafta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan törende açıklandı. BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

GÜVENCESİZ VE ESNEK ÇALIŞMA SONA ERDİ

5 yıldır dershanede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Pınar Kabakçı, “Ders başına ücret alıyorduk. Yaz aylarında maaş alamıyorduk. Sömestr tatillerinde maaş alamıyorduk. Doğum yapan arkadaşlarımız oldu, saatlik ücret karşılığı çalıştığımız için doğum parasını alamadılar. Hastaneye gittiğimizde sigortamız tam yatmadığı için muayene olamadığımız günler oldu. Hastane kapısından geri dönmek zorunda kaldık. Ya da başkaları sağlık güvencesi sayesinde muayene olurken biz cebimizden para ödeyerek muayene olmak zorunda kaldık. Yaz aylarını hiç planlayamadık çünkü buna hiç paramız olmadı. Kışın aldığımız maaşlarla da biriktirmek çok mümkün değildi. Aylık gelirde standart bir durum yoktu, branşa ve ders saatine göre değişiyordu. Bir öğretmenimiz aylık bin lira kazanırken, başka bir öğretmen 4 bin lira alabiliyordu. Bu aynı zamanda adaletsizliği de beraberinde getiriyordu. Burada tüm öğretmen arkadaşların eşit standartta olması gerekirken arada uçurumlar vardı. Bu açıdan da eşitlik sağlanmış oldu. Şimdi çok mutluyuz. 37 çalışanız ama 37 öğretmenin hepsi sendikaya üye değil. Buna rağmen sendika hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm BELGEM çalışanlarının sorunlarını çözmek için hareket etti. Bazen umudumuzun kırıldığı zamanlar oldu ama örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık şu an çok mutluyuz” diye konuştu.

EMEKLİLİK HAYALDİ

5 yıldır BELGEM’de çalışan Matematik Öğretmeni Ayşe Yantiri ise resmi tatillerde ders ücretlerinin kesildiği için mutsuz olduklarını belirterek, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Bornova Belediyesinde toplu iş sözleşmesi kapsamında kadın işçiler ücretli izinli sayılır. Ama biz bu kazanıma bile sevinemedik, derslerimiz iptal olduğu için aldığımız ücret düştüğü için üzüntü duyduğumuz bir gündü. Şimdi bu değişti, mutluyuz” dedi. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve eşit işe eşit üret ilkesinin hayata geçirilmesini isteyen Yantiri, “Kıdeme göre küçük bir fark dışında ücretlerde eşitlik sağlanması önemli. Kıdem tazminatı hakkımız yoktu, üye olsak bile sendikal haklardan yararlanamıyorduk, ayda 10-12 gün sigorta primi yatıyordu ve emeklilik bizim için hayaldi. 1 Şubat itibariyle bu durum değişecek” diya konuştu.

MAAŞ 7 AY, SİGORTA EN FAZLA 12 GÜN

Pelin Zeyrekgündüz Türkçe öğretmeni, 5 yıldır BELGEM’de çalışıyor. Zeyrekgündüz, “Ben aynı zamanda BELGEM’in eski öğrencisiyim. Öğrenciydim şimdi öğretmenlik yapıyorum. Kurumun ne kadar faydalı ve yararlı olduğunun da kanıtıyım bir nevi. Maaşlarımız düşük değildi ama 7 ay yatıyordu, sigorta primleri en fazla 12 gün yatıyordu, bir sınıf kapandığı anda maaş anında azalıyordu. Biz aylık maaşımızın çoğunu cumartesi günleri kazanıyoruz. Cumartesi bayrama denk geldiği zaman maaşımızın üçte biri gidiyordu. Ne bir takside bağlanabiliyorsun ne bir borca girebiliyorsun. Çünkü elimize ne geçeceğini hiçbir zaman kestiremiyorduk. Onun için her ay alacağımız maaşın belli olması bizim için çok önemli” dedi.

‘SENDİKANIN DA ZAFERİ OLDU’

Zeyrekgündüz, “Ev kuracak arkadaşlarımıza kredi çıkmıyordu çünkü sigortamız 3 gün, 5 gün 7 gün görünüyordu. ‘Hangi işte çalışıyorsunuz, bu sigorta düzensizliği ne’ diye soruyorlardı. Şimdi 12 ay maaş alacak olmamız, sigortamızın tam zamanlı yatacak olması bizim için çok önemli. Hepimiz emekliliği kafadan silmiş insanlardık, günü kurtaralım da diye bakıyorduk. Şimdi emeklilik hakkı da kazandık. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yaz sendikaya üye olduğunu ifade eden Zeyrekgündüz, “Sendikanın bizim için yaptıklarını görünce ben de bu mücadelenin bir parçası olmak istedim. Sendikanın ne kadar önemli olduğunu da kanıtlamış olduk. Bir nevi sendikanın da zaferi oldu bu” dedi.

‘BİRLİK SAYESİNDE HAKLARIMIZI ELDE ETTİK’

BELGEM’de 9 yılını tamamlayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zekiye Gökmen, “Zorlu bir sürecimiz vardı. Sendikacı arkadaşlar, Rengin hanım, öğretmen arkadaşlar büyük çabalar sarf ettik. Bunun sonucunda da mutlu haberi aldık. Ama çok önceden olması gereken bir şeydi. Geç olsun da güç olmasın derler ya, sonunda oldu. Hem Belediye Başkanımıza hem de emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. İlk başlarda sendikalı olmanın zorluklarını da yaşadıklarını belirten Gökmen, “Sendikalı olmamız her ne kadar yasal hak gibi görülse de hoş karşılanmadı. Ama birliği sağladıktan sonra haklarımızı elde edebildik sendika sayesinde” diye konuştu.