Trelleborg işçileri: Geçinebilmek için 12 saati fabrikada geçiriyorduk

Eren AKTAŞ

Dilara KANIK

Gebze

Gebze’de bulunan Petrol-İş’in örgütlü olduğu Trelleborg’da TİS’te anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev 41. günü geride bıraktı. Hayat pahalılığı karşısında gün geçtikçe geçinmenin daha zor olduğunu belirten işçiler, “Daha önce geçimimizi sağlayabilmek için fazla mesailerle 12 saat çalışıyorduk, 2 saat de yolda gidiyordu” dedi. İşçiler talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

16 yıldır Trelleborg’da çalışan Erdal Bektaş, “Dar gelirli olduğumuz için süreç biraz zorlu geçiyor. Ama biz baştan beri razıydık. Direnişimizi her türlü sürdüreceğiz” dedi. Yaşam şartlarının giderek zorlaştığını belirten Bektaş, “Emekçilerin, üreten işçilerin refahının artması gerekiyor ama öyle olmuyor. Bizim firmamız ticaretini yurt dışına dolar üzerinden yapıyor. Aslında doların yükselmesinden etkilenmeyen bir firma. Ama kriz var diyerek etkilendiğini söylüyor ve istediğimiz zammı vermiyor” diye konuştu.

Bu fabrikada ikinci grevi olduğunu söyleyen Bektaş, “Fabrikada 1985’ten beri Petrol-İş örgütlü. 2015 yılında ilk grevimizi yaptık. O zaman grevin ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdiki grevimiz umutlu ve dayanışma dolu. 2015’ten aldığımız dersler vardı, bundan da olacak” dedi.

"GERÇEK ÜCRETLER ORTAYA ÇIKTI"

15 yıldır Trelleborg’da çalışan Aydın Yurt da şunları söyledi: “15 yıllık işçiyim, saat ücretim 15 lira 80 kuruş. Önceki sözleşmelerde düşük ücretlere imza attık. İçeri girip mesaili çalışınca elimize iyi para geçiyordu. Ama 12 saat burada geçiyordu. 2 saat de yolu katınca 14 saatimiz gidiyordu. Para lazım olduğu için saati düşünmüyorduk. Gelen yeni yönetim fazla mesaiyi kaldırdı ve gerçek ücretler ortaya çıktı. Şimdi kararlılıkla devam ediyoruz. İstediklerimizi almadığımız sürece içeri girmeyeceğiz. Diğer türlü girmenin faydası yok. İçerde düşük ücrete, o pisliğin içinde çalışmaktansa dışarda durmak daha iyi. Evet bizi zorlayacak ama emek vermeden başarılı olunmuyor.”

ÇOCUĞA ZARAR VEREN UCUZ BEZDEN ALIYORUZ

Grev süresince birliklerinin sağlamlaştığını dile getiren Yurt, “Tek yerde birleşiyoruz, cebimizde, evimize götüreceğimiz ekmeğimizde, çocuklarımıza bırakacağımız geleceğimizde. Ben 11 yıllık evliyim. İki çocuğum var. Biri 4, diğeri 6 buçuk yaşında. Ben sadece buradan aldığım para ile geçiniyorum ve bana yetmiyor. Alacağımız parayı, tek maaşla geçinen, kirada oturan, üç çocuklu bir aile üzerinden hesaplamalıyız. Benim aldığım para sadece ‘boğaza’ yetiyordu. Çocukların bez masrafı, okul masrafı... 34 liraya aldığım bez şimdi 52 lira. Burada aldığımız para değişmiyor ama beze 20 lira zam gelebiliyor. Biz de ucuz bez almak zorunda kalıyoruz, çocuğa zarar verebileceğini bildiğimiz halde. Aldığın paraya göre yaşamak zorunda kalıyorsun. İnsan daha güzel yaşamak, güzel giyinmek ister ama paraya göre hareket etmek ve ileriyi de düşünmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

"HÜKÜMET İŞÇİDEN YANA DEĞİL"

Seçim zamanı herkesin işçilerin direnişini ziyaret ettiğini belirten Trelleborg işçisi Murat da “Şimdi AKP teşkilatından, milletvekillerinden hiç kimseyi göremiyoruz. Oy dönemi hepsi sokakta. Demek ki hepsi menfaat ve çıkar derdinde. Sen aç kalmışsın, susuz kalmışsın, onların öyle bir derdi yok. Hükümet en çok oyu işçiden alıyor ama politikaları işçiden yana değil. İşçiler bunu gözden geçirip, oy verirken bir daha düşünmeli” dedi.

Trelleborg grevi: İşçiler bir araya gelince yapamayacağı şey yok

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