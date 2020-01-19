Adalet Bakanlığında adaletsizlik: 34 kadro boş kaldı, birinci olan mülakatla elendi

Adalet Bakanlığına bağlı kurumların görevde yükselme sınavlarında skandal yaşandı. Aralarında Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün de olduğu çok sayıda personelin mülakatta elendiği iddia edildi. Konuya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “İsmi ‘Adalet’ olan bir bakanlığın kendi personeli arasında ayrımcılık yapması kabul edilemez” dedi.

‘BU KADAR DA OLMAZ’ DEDİRTEN HAKSIZLIKLAR

23 Mart 2019’da Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, İdare Memuru, Şef, memur ve öğretmen kadrolarına atama yapılmak için Ankara’da yazılı sınav gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan adaylar 23 Eylül’de mülakata alındı. Ancak mülakat sonuçları adeta skandal niteliğinde oldu.

DERECE YAPANLAR ELENDİ, 75 KADRONUN 34’Ü BOŞ KALDI

Yazılı sınavda 100 ila 80 arasında puan alarak ilk ona giren adaylara mülakatta 70 altı puan verilerek elendi. Denetimli Serbestlik Kurumuna 75 müdür yardımcısı kadrosu ihdas edilmesine rağmen, 100 puan ve 90 puan arasında yüksek puan alan adaylar mülakatta elenerek 34 kadro boş bırakıldı.

“HANİ LİYAKAT, EHLİYET, ADALET TAAHHÜDÜNÜZ?”

AKP’nin 'liyakat' açıklamalarını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ancak görünen o ki laf çok icraat yok. Dizlerinin önüne oturdukları cemaatlerin, tarikatların sözünden çıkamıyorlar. Bakanlıkları cemaatlere pay etmişler, görevde yükseltecekleri kişiler arasında bile açık açık ayrımcılık yapıyorlar. Türkiye birincisini mülakatta elemek ne hukuka, ne vicdana ne kamu ahlakına sığar. Adalet Bakanı’nda biraz adalet duygusu varsa mülakat sonuçlarını iptal edip, hak eden personellerin hak ettiği görevlere atamasını yapar. Yoksa hem kendisi hem de bakanlığı yıllarca ‘ah’ almaya devam edecektir” dedi.

AĞBABA KONUYU TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Ağbaba, Bakan Gül’e şu soruları yöneltti:

Kurum mevzuatının, işleyişinin sorulduğu yazılı sınavda tüm soruları bilerek Türkiye birincisi olan personelinizin mülakatta elenmesi Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

Aralarında Türkiye birincisi ve ikincisinin de olduğu çok sayıda yüksek puan alan personelin sözlü mülakatta elenme sebepleri nedir? Bu kişilerin ortak paydaları nedir?

İsmi ‘Adalet’ olan bir bakanlıkta bile 100 puan alan personeli eleyip 60 puan alan personeli müdür yardımcısı yapmak haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik değil midir?

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı için 75 kadro ihdas edilmesine rağmen ne için elendikleri kendilerine bildirilmeyen 34 personelin kadroları boş bırakılarak 41 müdür yardımcısı ataması yapılmasının sebebi nedir? 34 kadroya neden atama yapılmamıştır?

Adalet Bakanlığı’nın özellikle hakim ve savcı sınavlarında gözle görülür bir şekilde torpil yaptığı tartışılmaya devam ederken görevde yükselme sınavlarında da aynı sonucun ortaya çıkması bakanlığınızın kamuoyundaki imajı bakımından düşündürücü değil midir?

(HABER MERKEZİ)