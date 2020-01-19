Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir

İş cinayetinde yaşamını yitiren Enerji İşçisi ve Emek Partisi üyesi Sedat Yeşilköy, ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen panelle anıldı. İstanbul Sultangazi Cemevi’nde “Kriz ve iş cinayetleri” başlığıyla düzenlenen etkinliğe DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Özak, Makine Mühendisi Selçuk Kastarlı ve Avukat Ahmet Ergin konuşmacı olarak katıldı.

Anmanın sonunda Evrensel Gazetesi Yazarı Ercüment Akdeniz ve EMEP İstanbul İl Yöneticisi Gökhan Çetin de söz aldı. Anma etkinliğinde Türkiye’deki iş cinayetlerinin genel tablosundan ve Sedat Yeşilköy'ün emek mücadelesi içindeki birikimlerinden kesitler sunuldu.

İlk söz alan Selçuk Kastarlı, resmi rakamlarla duyulması engellenmek istense de her yıl 2 bine yakın kişinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Meslek hastalıklarından ölen işçi sayısı eklendiğinde daha vahim bir tablonun ortaya çıktığını ifade eden Kastarlı, “ILO’ya göre bir iş cinayeti yaşanıyorsa altı meslek hastalığı temelli ölüm gerçekleşiyor. Türkiye’deki yaklaşım ise ‘Bakmıyorsam görmüyorum, görmüyorsam yoktur’ şeklinde” diye konuştu. İş cinayetlerinin yüzde 88’inin insan kaynaklı olduğuna ilişkin fikrin 1930’lu yıllarda bir sigorta şirketinin ortaya attığını hatırlatan Kastarlı, bu yanlış bilginin halen kasıtlı olarak kullanıldığını dile getirdi.

ÖLENLERİN YÜZDE 98’İ ÖRGÜTSÜZ İŞÇİ

DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Özak da Sedat Yeşilköy ile yürüttüğü sendikal çalışmayı ve onun işçi sınıfının iktidarı için olan çabasını anlattı. İş cinayetlerinde yaşamını kaybedenlerin yüzde 98’inin sendikasız, örgütsüz işçilerin oluşturduğu bilgisini veren Özak, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

Avukat Ahmet Ergin ise yasaların işçi yaşamını ve sağlığını değil, işin devamlılığını esas alarak yapıldığını vurguladı. Çıkan yasaların bile maliyet kaygısı güdülerek uygulanmadığını ve tüm suçun işçiye atıldığını dile getiren Ergin, basına yansıyan ve geniş kitlelerce yankı bulan iş cinayetlerinde suçluların cezalandırılmasında yol katedildiğini, münferit olarak görülen davalarda ise “ateş düştüğü yeri yakar” anlayışını hakim olduğunu söyledi. Mücadelenin önemine dikkat çeken Ergin, Avrupa’daki emek hareketinin yükseldiği bir döneme girdiğini ve bunun umut vadettiğini kaydetti.

Etkinliğe katılarak söz alan Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Gökhan Çetin “İşçilerin yaşamak için çalışırken öldürüldüğü ve ölümlerin kader olarak sunulduğu bu çürümüş sistemi reddediyoruz” dedi. Yeni bir dünya istemenin yetmediği, ona erişmek için çabalamak ve mücadele etmek gerektiğini ifade eden Çetin, Emek Partisi üyesi olan Sedat Yeşilköy’ün bunu en iyi bilenlerden olduğunu, Yeşilköy gibi mücadele edenlerin biriktirdiklerinin yol göstereceğini ifade etti. Çetin “Emek Partisi olarak yoldaşımızın uğruna hayatını ortaya koyduğu idealleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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