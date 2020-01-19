19 Ocak 2020 17:26

Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu

Fotoğraf: Evrensel

Denizli’de 15 Ocak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybeden Seda Kesikbaş’ın ölümüyle ilgili Denizli Ekmek ve Gül grubu açıklama yaptı. Grup adına açıklama yapan Seher Zeytun, 2020 Denizli yılının ilan edildiği ve her yerde reklamının yapıldığı günlerde Seda Kesikbaş’ın hayatını kaybettiğinin altını çizerek bu olayın iş yerlerindeki kreş ve çocuk bakım odalarının eksikliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

“EMEKÇİLERE DÜŞEN YİNE ADALETSİZLİK”

Zeytun, “Seda Kesikbaş, vekillerin, başkanların ‘2020 yılı Denizli yılı ilan edilsin’ dedikleri günlerde yaşamını kaybetti. Seda, hastaydı, okula gidemedi, işçi olan anne babasının vardiyada olması nedeniyle kardeşleriyle birlikte kendi yaktıkları sobadan sızan karbon monoksitten zehirlendi. Ev daha iyi ısınsın diye evin içindeki soba boruları tüm odalardan geçiyordu ama borulardan sızan gaz 3 kız kardeşi de zehirledi. Seda ise 2020’nin Denizli’sinde 13 yaşında hayatını kaybetti. Anne babası ise çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için vardiyadaydı. Pembe gelinliğini çok sevdiği için Seda’nın tabutunun üstüne pembe gelinlik koydular. 3 çocuğu hasta hasta evde yalnız kalmak zorunda bırakanların pembe dünyasında, 2020 Denizli’sinde emekçilere düşen yine yoksulluk ve adaletsizlik oldu” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK SEDA’NIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR”

İş yerindeki kreş ve çocuk bakım odalarının eksikliklerine dikkat çeken Zeytun, “Anne babalar çalışırken evdeki çocuklar soba dumanından zehirlenip ölüyor. Bu işçi aileleri için yaşanan felaketlerden sadece bir tanesi. Bu tür ev kazaları çok yaşanıyor, çaresizlik ölümle sonuçlanıyor. İş yerlerinde zorunlu olan çocuk bakım yerleri açılsa bunlar yaşanmaz” diye konuştu. Son olarak “Çocuk bakım yerlerinin açılması, kadın erkek tüm işçilerin mücadelesi ve ortak istemleriyle mümkün. Bu zehirlenmede de görülen durum, kreş açma zorunluluğudur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Seda’nın ölümünde sorumludur. Kreş talebi kadın işçilerin en temel taleplerinden birisidir” ifadelerini kullanan Zeytun kreş talebinden hiçbir zaman geri durmayacaklarını belirterek bir kez daha iş yerlerinde kreş açılması gerektiğini vurguladı. (Denizli/EVRENSEL)

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