19 Ocak 2020 16:31

Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “Hak ihlali” dedi.

Fotoğraf: MA

Eda AKTAŞ
İzmir

Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfı'nın polis ve devlet şiddeti ile ilgili hazırladığı raporlara açılan davalar için “Hak ihlali ve kabul edilebilirlik” kararı verdi. Böylece Baran Tursun Vakfı aleyhinde açılmış idari ve ceza davalarının tümü vakıf lehine kesinleşerek sonuçlanmış oldu. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı vakıf başkanı Mehmet Tursun ile konuştuk.

“SADECE SİYASİ DEĞİL TÜM HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR"

Tursun, “Bu raporlarda annesini öldüren polis, Diyarbakır Newroz’unda öldürülen Kemal Kurkut, Gezi eylemlerinde öldürülen Ethem Sarısülük, Şırnak’ta öldürülüp ayaklarıyla arabanın arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik gibi olaylar var. Burada 399 kişinin yaşam hakkı ihlal edilmiş. Bunlar arasında 10-15 tanesi siyasi olay. Anayasa Mahkemesi Hacı Lokman Birlik olayını uzun uzun anlatmış. 399 davanın arasında neden 10-15 tane dava esas alınıyor, sanki diğerleri yokmuş gibi. Sanki Baran Tursun Vakfı yaşam hakkı ihlalleri ile ilgilenmiyormuş da sadece politik siyasi davalarla ilgileniyormuş gibi. Bizde savunmamızda tüm hak ihlallerine ilişkin raporların olduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi bu savunmamız güçlendirerek ‘Hak ihlali ve kabul edilebilirlik’ kararı verdi” dedi. 

“BU KARAR EMSAL OLACAK”

“Dernekler masasından da vakfımız için rapor istemişler. Yani asıl amaç bir açık yakalayıp vakfı kapatmak. Anayasa Mahkemesi aleyhimize bir karar vermiş olsaydı hemen arkasından o karara istinaden kapatma davası açılacaktı” diyen Tursun, “Anayasa Mahkemesi kararı bundan sonra önümüze çıkacak bütün davalarda emsal olacak” şeklinde konuştu.

Reklam
EGE HABERLERİ
Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi

Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “Hak ihlali” dedi.

İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.

Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

Tüm Bel Sen İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecine girdi. Şube Başkanı Anıl Kaçar: İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını bekliyor.

JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi

JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi

JMO İzmir Şubesinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Jeoloji Mühendisi Ali Esen Arpat, projenin İstanbul’un ekolojisine zarar vereceğini söyledi.

Sibel Köse davasında sanık indirimsiz 19 yıl ceza aldı

Sibel Köse davasında sanık indirimsiz 19 yıl ceza aldı

Kendisinden boşanmak isteyen Sibel Köse'yi bacağından vuran erkek indirimsiz 19 yıl ceza aldı.

İSİG İzmir Meclisi: 2019'da en az 74 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti

İSİG İzmir Meclisi: 2019'da en az 74 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti

İzmir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2019 yılı İzmir iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, İzmir’de en az 74 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası

EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası

Emek Partisi Aydın İl Örgütü Çine’deki maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlatarak, işçilerin talepleri için işçilerle birlikte mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti

Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti

İzmir’de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, "MESS şaşırdı sabrımızı taşırdı" diyerek eylem yaptı.

İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.