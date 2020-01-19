Eda AKTAŞ

İzmir

Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfı'nın polis ve devlet şiddeti ile ilgili hazırladığı raporlara açılan davalar için “Hak ihlali ve kabul edilebilirlik” kararı verdi. Böylece Baran Tursun Vakfı aleyhinde açılmış idari ve ceza davalarının tümü vakıf lehine kesinleşerek sonuçlanmış oldu. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı vakıf başkanı Mehmet Tursun ile konuştuk.

“SADECE SİYASİ DEĞİL TÜM HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR"

Tursun, “Bu raporlarda annesini öldüren polis, Diyarbakır Newroz’unda öldürülen Kemal Kurkut, Gezi eylemlerinde öldürülen Ethem Sarısülük, Şırnak’ta öldürülüp ayaklarıyla arabanın arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik gibi olaylar var. Burada 399 kişinin yaşam hakkı ihlal edilmiş. Bunlar arasında 10-15 tanesi siyasi olay. Anayasa Mahkemesi Hacı Lokman Birlik olayını uzun uzun anlatmış. 399 davanın arasında neden 10-15 tane dava esas alınıyor, sanki diğerleri yokmuş gibi. Sanki Baran Tursun Vakfı yaşam hakkı ihlalleri ile ilgilenmiyormuş da sadece politik siyasi davalarla ilgileniyormuş gibi. Bizde savunmamızda tüm hak ihlallerine ilişkin raporların olduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi bu savunmamız güçlendirerek ‘Hak ihlali ve kabul edilebilirlik’ kararı verdi” dedi.

“BU KARAR EMSAL OLACAK”

“Dernekler masasından da vakfımız için rapor istemişler. Yani asıl amaç bir açık yakalayıp vakfı kapatmak. Anayasa Mahkemesi aleyhimize bir karar vermiş olsaydı hemen arkasından o karara istinaden kapatma davası açılacaktı” diyen Tursun, “Anayasa Mahkemesi kararı bundan sonra önümüze çıkacak bütün davalarda emsal olacak” şeklinde konuştu.