Maganda kurşunu neredeyse can alıyordu: 2 kişi rastgele açılan ateşle yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı. Bu sırada olay yeri yakınındaki kameriyede oturan Mustafa Ercan (21) ve arkadaşı Hayri Yavuz (20) başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açılırken, bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz, başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ercan ve Hayri Yavuz ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ameliyata alınırken, Hayri Yavuz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRGAN 2 KARDEŞ YAKALANDI

Ercan ve Yavuz'un başlarından yaralanmasına neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin bulunduğu aracın plakasını belirledi. Antalya plakalı olduğu tespit edilen otomobil, yapılan takip sonrası Hocalar Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde ruhsatsız 9 milimetre tabanca ele geçirilirken, araçta bulunan H.A. ve T.A. kardeşler gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden H.A., savcılıkça serbest bırakılırken, ateş ettiği öğrenilen T.A. ise savcılığının tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. (Antalya/DHA)