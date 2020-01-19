‘Adalet’ yürüyüşüne müdahale: Vekil darp edildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak müebbet hapis cezası verilen askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya ile adalet talebinde bulunan çok sayıda kişi, Güvenpark’ta “adalet yürüyüşü” gerçekleştirmek istedi. Yürüyüşe, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İHD yöneticileri ve Grup Yorum üyeleri için adalet isteyenler de katıldı.

Güvenpark’ta bir araya gelmek isteyenlere polis izin vermeyerek, müdahalede bulundu. Müdahale sonucunda Melek Çetinkaya ile birlikte en az 20 kişi gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLİ DARBEDİLDİ

Polis müdahalesi esnasında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, darbedildiğini belirterek, “Müdahale esnasında paltom boydan boya yırtıldı. İçişleri Bakanına sesleniyorum; zulümle eline hiçbir şey geçmez. Bu insanların yasal hakkını gasp edemezsiniz” dedi. Gergerlioğlu parkta bekleyen insanların gözaltına alındığını söyleyerek, “Melek Çetinkaya’nın eylemi engelleniyor. Biz de destek amaçlı buraya geldik. Biz burada beklemeye devam ediyoruz. İnsanlar parkta ayakta beklerken alınıp götürülüp gözaltına alınıyor. Sebep ise eyleme destek olacak olmalarıdır” diye konuştu.

‘TÜRKİYE BİR POLİS DEVLETİ’

Polis ablukasında tutulan Gergerlioğlu’na uzun bir süre kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Polis ablukasına tepki gösteren Gergerlioğlu, “Yanıma gelen vatandaşlara izin vermediler. Ayakta duran insanlara GBT yaptılar ve gözaltına aldılar. Danışmanıma gözaltı yapmak istediler, engelledik. Adına güvenerek geldiğimiz Güvenpark’tayız ama polisler bizi engellemekle bir marifet yaptıklarını sanıyorlar” dedi.

Polis kamerası tarafından her anı kayıt altına alınan Gergerlioğlu polise, “Sen git hırsızları çek, zulmedenleri çek, mağdur olanları çekmekle bir yere varamazsın. Bu yaptığınız tamamen Anayasayı çiğnemektir. İnsanlar Güven Parkta tek bir slogan atmadan ayakta durduğu için gözaltına alındı. Bütün Türkiye görsün bu durumu, Türkiye bir hukuk devleti değildir. Türkiye bir polis devletidir” dedi.

Çetinkaya, yapmak istediği “adalet yürüyüşünü” 40 aydır oğlunun tutuklu olduğu İstanbul Silivri Cezaevi önünde sonlandırmayı planlıyordu. (MA)