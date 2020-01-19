Yapı Yol-Sen Samsun'da genel kurulunu gerçekleştirdi

Yapı Yol-Sen Samsun Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula şubeye bağlı olan Sinop, Erzurum, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, Çorum, Tokat ve Kastamonu'dan sendika delegeleri ile Samsun’da bulunan emek ve demokrasi güçleri katıldı.

Genel Başkan Nihat Bayram yaptığı konuşmada, yaşanan örgütlenme sorunlarını, kamu emekçileri üzerindeki siyasi iktidarın baskılarını ve tehditlerini anlatarak zor koşullarda farklı illerde sendikal çalışma yürüttüklerini söyledi. Bayram, üye sayılarının az olmasına rağmen üyelerin ve temsilcilerin işyerlerinde çevrelerinde mücadele ettiklerini ve emekçiler arasında her şeye rağmen mücadeleci sendika prestijlerinin olduğunu söyledi. Bayram, her türlü baskıya ve sindirme politikasına karşı emekçilerin taleplerinin savunucusu olmaya devam edeceklerini söyledi.

Delegelerin konuşmaları ve raporların okunmasının ardından yapılan seçimlerde yönetim kuruluna Yüksel Bayram, Uğurcan Al, Ali Yaşar Karadeniz, Ayhan Türkel, Yakup Batur, Erbil Karakoç, Cumhur Güven seçilirken denetleme kuruluna Adem Kocaoğlu, Hakan Kalkan, Necati Ocak, disiplin kuruluna ise Hilmi Barutçu, Eyüp Beyazıt ve Ertuğrul İrfan seçildi. (Samsun/EVRENSEL)