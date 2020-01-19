Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan AB’ye Kıbrıs yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yavuz" sondaj gemisinin KKTC Ruhsat Sahalarındaki 3’üncü sondaj faaliyetine ilişkin Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamaya ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy şunları söyledi: “Yavuz sondaj gemimiz, geçtiğimiz cuma günü KKTC Hükümeti’nin 2011 yılında Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere, Ada’nın güneyindeki 'G' ruhsat sahasına intikal etmiştir. Bu sahada Ada’nın ortak sahibi olarak Kıbrıs Türklerinin de, en az Kıbrıs Rumları kadar hakları vardır. Burada petrol ve doğal gaz bulunması halinde, iki taraf da gelirleri birlikte paylaşacaktır. Bu çerçevede Kıbrıs Türk makamlarının hidrokarbon kaynaklarının ve gelirlerinin hakça paylaşımına yönelik 13 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı öneri halen geçerlidir ve çözüm için önemli bir fırsattır.”

Aksoy, AB'nin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki haklarının gasbedilmesine 2003’ten beri sessiz kaldığını belirtti. (HABER MERKEZİ)