Hrant Dink vurulduğu yerde anılıyor: Vazgeçmiyoruz Ahparig

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anılıyor. Anmaya katılan yüzlerce kişi, Hrant için adalet istedi, biz kez daha “On üçüncü yıl utanmak için geç değil. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Adalet istiyoruz. Buradayız Ahparig” diye haykırdı.

19 Ocak 2007 yılında Agos gazetesi eski binasının önünde öldürülen Hrant Dink için vurulduğu yerde anma töreni yapılıyor. Dink'i anmasına gelenler, Agos gazetesinin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. Dink'in vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, üzerinde "Onüçüncü yıl utanmak için geç değil. Biz bitti demeden bu dava bitmez", "Vazgeçmiyoruz Ahparig", "Adalet istiyoruz" yazılı dövizler ve Dink'in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı. Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü çalındı.

Tören öncesi Dink'in vurulduğu Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklar TOMA'lar bekletildi. Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alındı.

Anmaya katılanlar Kürtçe, Ermenice ve Türkçe “Hrant için adalet için”, “Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz” yazılı dövizler taşıdı.

Anmaya katılanlar, “Buradayız Ahparig” “Hrant için adalet için”, “Hepimiz Hrantız hepimiz Ermeniyiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant", “Biz bitti demeden bu dava bitmez”, “Katil devlet hesap verecek” sloganları attı.

Anma öncesinde kısa bir açıklama yapan Hrant Dink'i arkadaşı Bülent Aydın, 2015 yılında Diyarbakır Sur'da öldürülen Tahir Elçi ve geçtiğimiz yaz geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan'ı andı, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderdi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

MEZAR BAŞINDA ANMA

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için mezarı başında da anma yapıldı. Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Dink’in eşi Rakel, oğlu Arat, kızları Sera ve Delal Dink, dostları, sevenleri, Agos gazetesi çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Dink’in mezarı başında tütsüler yakıldı. Anmaya gelenler tek tek mezara çiçekler bırakarak dualar okudu. Ardından düzenlenen ayinle mezarı başındaki anma son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

Hrant Dink katledilişinin 13. yılında pek çok şehirde anıldı