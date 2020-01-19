İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı

Sultanbeyli Cemevine giren kişi veya kişiler, kapı ve camları kırıp, zemine "Bitmedi", "Öl" gibi tehdit içerikli provokatif yazılamalar yaptı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Cemevine dün gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Kapıları kırarak giren kişi ya da kişiler, yerlere çarpı işareti yaparak, "Bitmedi", "Öl" gibi yazılamalar yaptı. Camları ve kapıları kırılan cemevinin eşyaları dağıtıldı. Bağış kutusu kırılıp içindeki paralar çalındı.

"HIRSIZLIK SÜSÜ VERİLDİ"

Saldırıya ilişkin PİRHA'ya konuşan PSAKD Sultanbeyli Cemevi Başkanı Erdal Aksoy, yaşananlara tepki gösterdi. Cemevinde çalışanların sabah kapıları açmasıyla olayı öğrendiklerini söyleyen Aksoy, "Bunun hızsızlık mı yoksa son yaşanan siyasi gerilimlerden dolayı yapılan bir provokasyon mu olduğu inceleniyor" dedi. Olay ile ilgili incelemelerin yapıldığını kaydeden Aksoy, cemevinde bulunan bağış kutusunun kırılıp, hırsızlık süsü verildiğini de söyledi. Yapılan yazılamaların ise bu saldırıların tekrarlanacağına dair notlar olduğuna dikkat çeken Aksoy, Alevilerin bunlara karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Cemevleri ile ilgili sosyal medyada yapılan tartışmaların cemevlerini itibarsızlaştırdığını ifade eden Aksoy, Alevilere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

(İstanbul/MA)

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