İzmir Çiğli’de yaşamını sonlandıran Şengül K.'nin, bıraktığı notta eski patronu tarafından tacizine uğradığını yazdığı belirtildi. Şengül K.'nin çocukları, annesinin ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri H.Y.'den şikayetçi oldu.

Olay, salı günü saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şengül K., oturduğu dairenin balkonunda yaşamını sonlandırdı.

Şengül K.’nin cansız bedenini gören komşular durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.’nın öldüğü belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Şengül K.'nin cenazesi toprağa verildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Evli ve 3 çocuk annesi Şengül K.'nin, intihardan önce bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta Şengül K.'nin gelinlikçide çalıştığı dönemlerde, patronu H.Y.'nin kendisine arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, teklifi reddedip işten ayrılarak kendi gelinlikçi dükkanını açtığını, ancak H.Y.'nin, kendisini telefonla ve 2 kişi aracılığıyla rahatsız etmeye devam ettiğini yazdığı belirtildi. Notta ayrıca, H.Y.'nin telefonla kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini yazdığı ifade edildi.

Şengül K.'nin çocukları, H.Y.'den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İzmir/DHA)