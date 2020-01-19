19 Ocak 2020 14:23

Rahşan Ecevit için cenaze töreni düzenlendi

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Rahşan Ecevit'in tabutu ve törene katılanlar

Fotoğraf: AA

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    Ankara'da 17 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Partinin (DSP) Kurucusu Rahşan Ecevit (97) için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Ecevit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, Bülent Ecevit'in mezarının da bulunduğu devlet mezarlığına defnedildi.

    Tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. Ecevit için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ecevit ailesinin yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Eski Başkanı Cemil Çiçek, CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski ve yeni milletvekilleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

    Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından devlet mezarlığında, Bülent Ecevit’in yanına defnedildi. (HABER MERKEZİ)

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