Milletvekili Gürsel Tekin: Askeri araziler yandaşa peşkeş çekiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, İstanbul Eyüpsultan İlçesi'nin sınırları içinde bulunan Hasdal Askeri Kışlası'nda, 9 bin 800 metre karelik alanın kamu binası yapılacağı gerekçesi ile imara açılmasını eleştirdi.

Hükümetin, kent yaşam alanlarını kuşatma altına alarak yağmaladığını öne süren Tekin, askeri alanların da teker teker imara açılarak betonlaştırılmak üzere yandaşa peşkeş çekildiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, imar mevzuatına aykırı uygulamalar yapılarak yeşil alanların teker teker yok edildiğini kaydeden Gürsel Tekin, kent planlarında yetkinin, bakanlıktan alınarak yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini vurguladı.Tekin, kamu hizmet binalarının yapılacağı gerekçesiyle askeri alanları yapılaşmaya açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul’un yeşil alanlarını hukuksuz bir şekilde yağmaladığını söyledi.

BİR TEK MEZARLIKLAR KALDI

Gürsel Tekin, "İstanbul'un iki yeşil alanı mezarlıklar ve askeri alanlar. İmara açmadıkları bir tek mezarlıklar kaldı. İnşallah onu da açmazlar" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Yeşil alan olarak korunacağı belirtilen askeri arazilerin teker teker imara açılmasına ana muhalefet partisinden tepki geldi.

YETKİ BÜYÜKŞEHİRDE OLMALI

Dünyanın başkenti olması gereken İstanbul'un farklı imar uygulamaları nedeniyle hızla yok olmaya başladığına dikkat çeken Gürsel Tekin, TOKİ ve Bakanlıkların elinde bulunan planlama yetkisinin şehrin geleceği açısından bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

DEPREM TOPLANMA ALANI ORTADAN KALKIYOR

Hastal Kışlası arazisinde yapılan imar değişikliğinin ardından 20 bin metre kare inşaat yapılacağını açıklayan Tekin, yeşil alanların ve deprem toplanma alanının da proje kapsamında yok edileceğini iddia etti.

MEZARLIKLAR DA İMARA AÇILACAK MI?

İstanbul'daki bütün mimari uygulamaların yandaşların ihtiyacı doğrultusunda yapıldığını iddia eden Gürsel Tekin, "İstanbul hava haritasına bakınca iki yeşil alan, mezarlıklar ve askeri alanlar görülüyor. Şimdi askeri alanlar imara açılıyor, elimizde kalan tek alan mezarlıklar. İnşallah onu da imara açmazlar " dedi. (HABER MERKEZİ)

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