19 Ocak 2020 12:46
Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler metrelerce yükseldi
Esenyurt'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kara kadar yükseldi.
Fotoğraf: Evrensel
Esenyurt'ta Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 4 katlı binanın önündeki doğal gaz borusunu patlattı.
Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sokağa gelen doğal gaz kesildi. (İstanbul/DHA)
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