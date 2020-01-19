Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı mitingde: Binlerce işçi alanları dolduruyor

Bursa ve Gebze’de alanlara çıkan on binlerce metal işçisi, patron sendikası MESS’in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceğini haykırıyor. Bursa’da Türk Metal Sendikasının, Gebze’de Birleşik Metal-İş’in düzenlediği mitinglere katılan işçiler, “Patronların kölesi olmayacağız” dedi.

BURSA'DA İŞÇİLER ALANLARA SIĞMADI, MİTİNG ALANI GENİŞLETİLDİ

Bursa'da binlerce Türk Metal üyesi işçi, mitingin yapılacağı hastane alanına doğru yürüyüşe geçti. 12.30’da başlayacak olan miting alanı, mitingin başlamasına henüz bir saat olmasına rağmen doldu. İşçiler alana sığmadığı için miting alanı genişletildi. Mitinge Türk-iş’e bağlı TÜMTİS, Kristal İş, Tek Gıda İş ve Yol İş sendikasına bağlı işçiler de katıldı. İşçiler attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle taslaktan taviz verilmemesini istiyor.

Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı Bursa'da miting düzenliyor, işçilerin alana sığmaması nedeniyle miting alanı genişletildi https://t.co/hukEeFqhdQ pic.twitter.com/O7ckL83EhS — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 19, 2020

GEBZE'DE İŞÇİLER ALANI DOLDURMAYA BAŞLADI

Gebze'de Birleşik Metal İşçileri Sendikasının çağrısıyla bir araya gelen işçiler, miting alanını doldurdu.

Gebze’de metal işçileri patron sendikası MESS’in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceğini haykırıyor. Video: Evrensel https://t.co/EXkybBxddR pic.twitter.com/Eityn0figT — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 19, 2020

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/Evrensel

(Bursa-Gebze/EVRENSEL)

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