Dilek OMAKLILAR

İzmir

Tüm Bel Sen İzmir Şubesi 2020 yılını kapsayacak TİS sürecinde talep taslağını oluşturdu. Talep taslağı İzmir Büyükşehir Belediyesine verildi. Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, “Bu yıl da yine emekçileri görüşmelerin her adımından bilgilendirerek ve sürece dâhil ederek şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz” dedi.

"EKONOMİK TALEPLERİN KARŞILIĞINI BEKLİYORLAR"

2020 yılını kapsayacak TİS hazırlık sürecinde talepleri işyerlerinden alarak toplu sözleşme taslağını oluşturduklarını söyleyen Kaçar, “Malum, son 2 yılda elektrik doğalgaz gibi temel insani ihtiyaçlara %70 oranında zam geldi. Aynı zamanda temel tüketim maddelerinin en kolay erişebileceğimiz ekmekten sebze meyveye, alışveriş yaptığımızda poşete sığdırabileceğimiz her şey yüzde 400 zam geldi. Dolayısıyla emekçilerin yoksullaştığı, insanca yaşamak adına maddi olanaklarının ezildiği bir ülkede elbette taleplerin hemen yanına ve en öne çıkan tarafına ekonomik talepler yaslanıyor. Bu yoksullaşmayla çok orantılı. İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını beklemekteler” dedi.

TOPLU SÖZLEŞME TASLAĞINDA YENİ MADDELER DE EKLENDİ

Ekonomik taleplerin yanında Büyükşehir belediyesinde emekçilerin uzun süredir beklediği, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının olduğunu belirten Kaçar, “Bu sınavın toplu sözleşmenin en hasıl başlıklarından biri. 5760 memuru ve 3740 memuru doğrudan ilgilendiriyor, hem özlük hakları adına hem de maddi hakları adına” diye konuştu. Öte yandan emekçilerin Belediye kamu iştiraki şirketlerinden faydalanması için, Grandplaza, İZELMAN gibi yerlerde otoparklardan memurların indirimli yararlanmasını talep ettiklerini söyleyen Kaçar, “Personellerin sosyalleşmesini sağlamak amaçlı merkezi bir konumda Belediye lokali ve çalışanların izin süreleri boyunca aileleriyle birlikte yararlanabilecekleri Belediye sosyal tesisi kurulması, Belediye yönetimi ve çalışanlar verdiği hizmetlerde ekolojik dengeyi korumayı esas alması gibi maddelerimiz de var” diye ekledi.

Ayrıca toplu sözleşmemizde kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini arttırmak için, kadınlara ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) döneminde kolaylık gösterilmesine dair maddenin de yer aldığını belirten Kaçar, sözleşmede yer alan bir başka yeni maddenin de sokak hayvanlarına ilişkin olduğunu da söyleyerek, “Sahiplenmeyi arttırmak adına, sokak hayvanlarına kimlik çıkartması koşuluyla belediyenin veterinerlik bölümünden ücretsiz aşı talep ettik” diye konuştu.

“EMEKÇİLERİN BİRLEŞTİĞİ HER YERDE KAZANIM ESAS”

TİS sürecinde önceki dönemki gibi işyerlerini gezerek talepleri topladıkları ifade eden Kaçar, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı. Kaçar, “Hazırlık sürecinde öncelikle yürütmeden sonrasından iş yeri temsilcilerinden ve onlarca iş yeri temsilcisinin gönüllü temsiliyetiyle iş yerlerinden taleplerimizi topladık, onları sözleşme komisyonumuza erittik. Nihai olarak toplu sözleşme her şeyi yazabileceğimiz bir ansiklopedi değil, süzgeçten geçirdiğimiz ama komisyonla birlikte bir talep oluşturduk” dedi. Yine aynı şekilde açıklıkla bu süreci ilerleteceklerinin altını çizen Kaçar, “Önceki dönem gibi yine şeffaflıkla ve açıklıkla süreci yönetmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bize herhangi bir randevu verildiğinde hemen yayınlayacağız, ilk toplantıdan çıktığımız vakit hemen sonuçlarını İzmir Büyükşehir belediyesindeki muhatap olan emekçilerle paylaşacağız” diye konuştu. Emekçilerin birleştiği, bütünleştiği her yerde bir kazanımın esas olduğunu belirten Kaçar, son olarak “Bu emekçilerin belki de yıllardan sonra İzmir Büyükşehir belediyesinde bölünmediği ilk toplu sözleşme. Örgütlü mücadelenin esas olduğu yerlerde insanlar sofrasına, aşına özlük haklarına bir şeyler katabiliyorlar. Örgütlü mücadele kesinlikle çok önemli” dedi.