19 Ocak 2020 10:52
Akdeniz'de 3.6 şiddetinde deprem
Akdeniz'de saat 10.19 sularında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 10.19 sularında Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 343.8 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 6.6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
Eklentiler
Reklam