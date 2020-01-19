19 Ocak 2020 10:18
Okmeydanı durağında metrobüsler çarpıştı: Şoförlerden biri yaralı
Okmeydanı durağında bir metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Şişli Okmeydanı Hastanesi durağında metrobüs önündeki başka bir metrobüse çarptı.
Avcılar istikametinde meydana gelen metrobüs kazasında, arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. (İstanbul/DHA)
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