HDP'li vekil Tuma Çelik Süryani çiftin arama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Beytüşşebap'ta 11 Ocak’tan beri kayıp olan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden 9 gündür hiçbir iz yok. Yetkililerle yaptığı görüşmelere dair bilgi veren HDP Milletvekili Tuma Çelik, kayıp çiftin yaşadığı köye ulaşım sorununun olmasını eleştirdi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehri) köyünde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftine hâlâ ulaşılamadı. Kaçırıldıkları iddia edilen Keldani çiftine dair başlatılan arama çalışmaları yoğun kardan dolayı drone'lar ile sadece havadan yürütülüyor.

Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolmasının ardından kente gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, yaptığı görüşmelere ilişkin bilgiler verdi.

BAZI KİŞİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını söyleyen Çelik, şu ana kadar ulaşıla bilinen yerlerin arandığını belirtti. Konuya ilişkin Beytüşşebap Kaymakamı ve aile ile görüştüğünü kaydeden Çelik, Çarşamba günü bir askeri helikopterin bölgeye gittiği ve köpeklerle olay yeri incelemenin yapıldığını aktardı.

Yetkililerin Diril çiftinin hayatlarını kaybettiği yönünde herhangi bir ize ulaşılamadığı bilgisini verdiğini paylaşan Çelik, kayıp çiftin hayatlarını kaybetmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. HDP’li vekil, Beytüşşebap Savcılığı’nın da yine konuya ilişkin soruşturma başlattığı ve bu kapsamda bazı kişilerin ifadesine başvurduğu bilgisini verdi.

"BÖLGEYE ULAŞAMIYORUZ"

Tuma Çelik | Fotoğraf: Evrensel

Çifte ulaşmanın birincil öncelikleri olduğunu vurgulayan Çelik, söz konusu bölgede yaşanan ulaşım sorununu eleştirdi. Çelik, şunları söyledi: "Bu insanlara değil kış şartlarında, normal şartlarda da ulaşamama sorunu var. Bunun dışında bu bölge bir dönem 'askeri yasak bölge' haline getirildiği için köyler boşaltılmış ve dolayısıyla altyapı çalışmaları hiçbir şekilde yapılmamış. İnsanların yaşadığı bir bölgede biz birbirimize ulaşamıyorsak, birbirimizden haber alamıyorsak bu bir sorundur."

GERİ DÖNÜŞTE DE SORUN

Diril çiftinin yaşadığı bölgenin 1990'lı yıllarda "güvenlik" gerekçesiyle boşaltılan bir bölge olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bu insanlar bu topraklara dönmek için çaba sarf ediyorlar, ama geri döndüklerinde tekrar sorunlarla karşılaşıyorlar. Bugüne kadar sorunların giderilmesi için hiçbir çabanın sarf edilmediğini durumu ortaya çıkıyor. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak için çaba sarf edilmesi gerekirken, maalesef insanların bu bölgede yaşamaması için çaba sarf ediliyor. Süryanilerin yaşadığı Mardin'in Turabdin bölgesinde de insanlar aynı sorunları yaşıyor. Êzidîlerin yaşadığı Batman Beşiri bölgesi ve diğer alanlarda da benzer sorunlar yaşıyor" diye belirtti.

"SORUNLAR KÖKTEN ÇÖZÜLMELİ"

Özellikle farklı inanç ve kimliklerin yaşadığı sorunların giderilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Tekil olarak bu sorunları çözmek mümkün olabilir ama sorunları kökten çözmek için buradaki yaşam koşullarını ve yönetim anlayışının değişmesi gerekiyor. İnsana insan gözüyle bakılması ve insana gereken değerin verilmesi gerekiyor. Bunun için de uzun bir çalışma dönemi bizi bekliyor” dedi. (Şırnak/MA)

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