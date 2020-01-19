Antalya'da tarihi su sarnıçları çöplüğe döndü

Antalya'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen su sarnıçlarından bazıları, bakımsızlıktan zarar görüyor. Kepez'deki Kahveler Sarnıcı'nın içi çöplüğe döndü. Mancarlı Sarnıcı duvarlarına yazılan yazılar, sıvayla kapatıldı. Zeytinli Sarnıcı ise yağmur sularıyla doldu.

Antalya'nın Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde bulunan tarihi su sarnıçlarının birçoğu bugün hâlâ ayakta. DHA'dan Mehmet Çınar'ın haberine göre, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sarnıçlardan bazıları, bakımsızlıktan büyük zarar görmüş durumda. Kepez ilçesi sınırlarında Antalya Bulvarı'nda bulunan, Kepezaltı'ndaki tarihi ticari yol üzerindeki yarım kubbe biçimindeki Kahveler Sarnıcı'nın içi çöplüğe döndü. Diğer bazı sarnıçlara göre kapı girişi demir kapı ile kapalı olmayan Kahveler Sarnıcı'nın içi ve etrafı da çöple dolmuş durumda.

Aynı bulvar üzerindeki konik çatılı Zeytinli Sarnıcı'nın girişi demir kapıyla kapatılarak koruma altında tutulurken, içi yağmur sularıyla doldu. Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki konik çatılı Mancarlı Sarnıcı'nın dış duvarlarına yazılan yazılar ise sıvayla kapatıldı.

Zeytinli Sarnıcı | Fotoğraf: DHA

Zeytinli Sarnıcı'nın içi yağmur sularıyla doldu | Fotoğraf: DHA

İçi çöplüğe dönen Kahveler Sarnıcı | Fotoğraf: DHA

Kepez Belediyesi, geçen yıllarda ilçe sınırlarında bakımsızlıktan tahrip olan 9 sarnıcın çevre düzenlemesini yapmıştı. Bu kapsamda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da onayıyla Hacı Mestan, Akkuyu, Meydan Kuyusu, Kırdı, Odabaşıoğlu, Zeytinli, Havz-ı Kebir, Tek ve Çift sarnıçların çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmişti.

(HABER MERKEZİ)

İstanbul’un tarihi surları bakımsızlık nedeniyle tehlike altında

Esenler'de en az 400 yıllık tarihi yapı çöplüğe döndü