ABD'de binlerce kadın Trump karşıtı yürüyüşe katıldı

ABD'nin çeşitli kentlerinde bir araya gelen binlerce kadın, Trump'ın politikalarına yönelik eleştirilerini düzenledikleri eylemlerde dile getirdi.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılından itibaren düzenli olarak yapılan "Kadınlar Yürüyüşü"nün 4'üncüsü çeşitli kentlerde gerçekleştirildi. AA'nın haberine göre, Başkent Washington'da ve New York'taki yürüyüşe binlerce kadın katıldı. Oldukça soğuk bir havada düzenlenen yürüyüşe taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Trump'a mesaj gönderen kadınlar, Trump'ın başta mülteci ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere çeşitli politikalarını eleştirdi.

Kongre binası ile Beyaz Saray arasında kalan Freedom Plaza'da toplanan kadınlar, buradan Beyaz Saray’a kadar yürüdü.

Trump'ın koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinde ilk "Kadınlar Yürüyüşü"nü düzenleyen kadın örgütleri, bu eylemlerini daha sonra düzenli hale getirmişti. (DIŞ HABERLER)

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