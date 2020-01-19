19 Ocak 2020 08:17
Son Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2020 09:47

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın çıktı. İçeride yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÜNCELLENDİ
Yazmacılar Çarşısı'ndaki yangın

Fotoğraf: AA

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    Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

    AA'nın verdiği bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi'ndeki Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis de Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

    İTFAİYEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

    Yangın sırasında, işyerlerinde yazma yapımında kullanılan boya ve kimyasal maddeler bulunması nedeniyle zaman zaman küçük patlamalar yaşandı. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. İşyeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

    Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında çarşıda büyük çaplı hasar oluştu.

    "YANGIN İLK BELİRLEMELERE GÖRE SOBADAN ÇIKTI"

    Bölgeye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Burası bizim 21 yazmacı esnafımızın olduğu bina. İlk değerlendirmelere göre yangının sobadan çıktığı düşünülmekte. Şu anda itfaiyemiz yangını kontrol altına aldı. Tamamen soğutma çalışmaları devam ettiğinde işi tamamlamış olacaklar. Sevindirici olan ise can kaybının olamaması" dedi.

    Yaklaşık 4 bin metrekare üzerine kurulu Yazmacılar Çarşısı'nda 20 civarında işyeri bulunuyordu.

    Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

    Fotoğraf: DHA

    (HABER MERKEZİ)

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