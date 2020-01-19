19 Ocak 2020 07:52
Son Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2020 11:40

Yunanistan'da 5.2 şiddetinde deprem

Yunanistan'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

GÜNCELLENDİ
Iyon Denizi'nde depremin olduğu yeri gösteren harita

Harita: Mapquest

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 05.52 sularında Iyon Denizi'nde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli'nin verdiği bilgiye göre ise deprem, Yunanistan'da 5.2 şiddetinde meydana geldi.

    AFAD'ın verdiği bilgiye göre, depremin merkez üssünün Çanakkale Bozcaada'ya 516.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2 olarak açıklandı.

    (HABER MERKEZİ)

     

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