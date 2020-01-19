19 Ocak 2020 07:52Son Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2020 11:40
Yunanistan'da 5.2 şiddetinde deprem
Yunanistan'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
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Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 05.52 sularında Iyon Denizi'nde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli'nin verdiği bilgiye göre ise deprem, Yunanistan'da 5.2 şiddetinde meydana geldi.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, depremin merkez üssünün Çanakkale Bozcaada'ya 516.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2 olarak açıklandı.
January 19, 2020
(HABER MERKEZİ)
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