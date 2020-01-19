Iyon Denizi'nde 5.1 şiddetinde deprem

"Türkiye’de Gençlerin Güvencesizliği" raporu: Gençler umutsuz ve güvencesiz

İşçi, işsiz, eğitimli, eğitimsiz… Ülke gençlerinin ortaklaştığı üç temel his var: Endişe, kaygı ve stres! Mezun olan iş bulsa da aile desteği olmadan ne kendi hayatını kurabiliyor ne de geçinebiliyor.