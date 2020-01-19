19 Ocak 2020 07:52
Iyon Denizi'nde 5.1 şiddetinde deprem
Iyon Denizi'nde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 05.52 sularında Iyon Denizi'nde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çanakkale Bozcaada'ya 516.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Reklam
YAZARLAR
Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
19 Ocak: Yüzleş!
Vedat İLBEYOĞLU
Hrant; geçmişten geleceğe süre giden kaybımız
C. Hakkı ZARİÇ
Vaso, Hrant’a giden yolda
Ayşen ŞAHİN
Yazıyooooor yazıyooooor
Adnan ÖZYALÇINER
Ateş Altında
Mumia Abu JAMAL
Aptallar İmparatorluğu
Günseli BAYRAM
Canlı robotlar: Xenobotlar
Özer AKDEMİR
İris Gölü
Mıgırdiç MARGOSYAN
"Balığın bel kemiğini bulmak" meselesi (1)
Mesut KARA
Şov devam ediyor: Kurgu ve gerçek
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...