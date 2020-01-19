Irak'ta halk, hükümete süre tanıdı: Talepler yerine getirilmezse eylemler sürecek

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Halk, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda eylemleri artıracak.

AA'da yer alan habere göre, teknokrat hükümetini kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve protestolara katılanları öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan halk, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor. Ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde eylemlere katılanlarda tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve partiler ağırdan alma ve ülkenin egemenliğini koruyacak ulusal bir hükümetin kurulmasını isteyen halkın iradesine saygı göstermeme konusunda ısrar ediyor" ifadesi kullanıldı. Siyasi çevrelerin sadece kendilerinin ve ülke dışındaki "efendi"lerinin çıkarlarını düşündüğünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vasıt vilayetindeki göstericiler, hükümeti kuracak bağımsız kişinin görevlendirilmesi için yetkililere pazartesi gününe kadar mühlet veren Zikar vilayetinin safına katılacak ve bu talepleri gerçekleşmezse gösterilerde gerilimi hiç olmadığı kadar tırmandıracak"

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ARTIŞ OLACAK

Basra'da protestolara katılan Reşid Darğam adlı kişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basra ve diğer vilayetlerdeki protestolarda pazartesi gününden itibaren artış yaşanacağını kaydetti.

Öte yandan Kerbela, Zikar ve başkent Bağdat kentlerinde sokağa çıkan halkın protestosu ve polisin protestolara katılanlara yönelik gazlı saldırısı sürüyor.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, yoksulluk, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi çeşitli nedenlerle hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. (DIŞ HABERLER)

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