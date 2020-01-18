Evrensekiz işçisinin hukuk zaferi

Lüleburgaz'a bağlı CHP’li Evrensekiz Belde Belediyesinde Genel-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerden Refik Güzelkan, hukuk savaşını kazandı. Lüleburgaz İş Mahkemesi Güzelkan’ın belediyedeki işine iade edilmesine, ücret ve sendikal tazminatıyla birlikte toplam 39 bin 142 lira 37 kuruş ödemesine hükmetti.

Görünüm gazetesinden Tansu Edip Gökbudak’ın haberine göre kararı değerlendiren Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant “İstinaf mahkemesine gidip gitmeyeceğimize avukatımızla görüşüp karar vereceğiz” diye konuştu.

DİSK/Genel-İş Trakya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çaça da istinafa gidilse bile sonucun değişmeyeceğini belirterek “Refik Güzelkan haksız yere çıkartılan bir işçi. Evrensekiz Belediyesi oradaki insanların ödediği vergileri haksız yere işten çıkarma yaptığı için tazminat olarak ödeyecek” dedi.

Genel-İş Trakya Temsilcisi Salim Şen de sosyal medya hesabından “Şimdi Evrensekiz halkının kaynaklarını kendi inat ve egosu için çarçur eden belediye başkanına Evrensekiz halkının hesap sorma zamanı” açıklamasını yaptı. (HABER MERKEZİ)