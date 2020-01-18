Eğitim Sen Bursa Şubesi İl Milli Eğitim önünde yarı yılı değerlendirdi

Eğitim Sen Bursa şubesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1.dönemini değerlendirmek için bugün İl Milli Eğitim önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim önünde yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksakal; “18 milyona yakın öğrenci çok sayıda sorun eşliğinde 1. dönemi tamamladı. Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, ticarileşme ve dinselleşme uygulamaları, okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocukların cemaat ve vakıflara yönlendirilmesi gibi sorunlar artarak devam ediyor. Bu sorunlar tüm ülkede olduğu gibi Bursa‘da da yaşanıyor. Biz ilimizde eğitimle ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Bursa’da yaşanan eğitimle ilgili acil çözülmesi gereken sorunlara vurgu yapan Aksakal çözüm önerilerini de açıkladı. Okullarda yaşanan başlıca sorunların; kalabalık sınıflar, paralı özel sınıflar, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okullar, ücretli öğretmenlik uygulaması, müdür-müdür yardımcılığı mülakatlarında kayırmacılık, okullarda alt yapı eksikliği, okullarda yaşanan şiddet, göçmen öğrenciler, eğitimcilerin özlük ve ekonomik sorunların olduğunu söyledi.

EĞİTİM SEN’DEN MEB’E UYARILAR

Tüm öğrencilerimizin eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz eğitimden yararlanmasını sağlayacak bütçe planlaması yapmak MEB ve siyasi iktidarın sorumluluğudur. Sorumluluğun gereği yerine getirilmelidir.

Tüm öğrencilerimizin eğitim hakkı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öğrencilerimizin eğitim hakkını tam ve baskı altında kalmadan kullanması gerekir. Öğrencilerimizi çırak olmaya özendiren politikalardan vazgeçilmelidir.

Yargı kararları uygulanmalı; Diyanet, dini vakıf ve dernekler ile yapılan protokoller sonlandırılmalıdır.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 'özerk' yapısına son verilmelidir. Dini vakıflarla yapılan protokoller iptal edilerek bu kurumların okullarda eğitim yapmaları yasaklanmalıdır.

Anadolu liselerinde ikili eğitimden kaynaklı oluşabilecek güvenlik, sağlık, beslenme gibi sorunlara yönelik MEB önlem ve çözümler üretmelidir. Güvenlik sorununun çözümü için ücretsiz servis başta olmak üzere acil adımlar atılmalıdır.

2019-2020 eğitim öğretim yılında LGS sınavına girecek 1. 800 000 öğrencinin mağduriyet yaşamaması için gereken önlemler alınmalıdır. MEB öğrencilerin taleplerini toplamalı, okul gereksinimini belirlemeli ve bu gereksinimi karşılayacak önlemleri ‘Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı vardır.’ ilkesini gözeterek yaşama geçirmelidir.

Proje okulları uygulaması sonlandırılmalıdır.

Sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalışma biçimlerine; mülakat uygulamalarına son verilmelidir. Öğretmen açığı kadar atama acilen yapılmalıdır.

Öğretmenlerin statüsü, çalışma koşulları, hakları, işe alım ve istihdam biçimine kadar her konuda öğretmenlerin söz ve karar hakkı gözetilmelidir.

Hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımız hala MEB çalışanıdır. MEB eğitim emekçilerine sahip çıkmalı, yaşanılan mağduriyetlere ilişkin sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir.

Öğretmenleri başarılı, başarısız olarak ayrıştıran, okul müdürlerini performans denetimine tabi bırakan '2019 Yılı Öğretmenler Günü Genelgesi' geri çekilmelidir. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve bilimsel eğitimin dışlanmaya çalışıldığı eğitim sisteminde; eğitim ve bilim emekçileri olarak öğrenci ve velilerle birlikte kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir. Tüm bu sorunlara karşı öğretmen, yardımcı personel ve velilerimizi birlikte mücadele etmeye çağırıyor, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz.

(Bursa/EVRENSEL)

EĞİTİM SEN ANTALYA’DA 25. YILINI KUTLADI

Eğim Sen Antalya Şubesi, Eğitim Sen’in kuruluşunun 25. Yılında kuruluş yıldönümü yemeği düzenledi. Sendikaların, siyasi partilerin, eğitim emekçilerinin ve Emek ve Demokrasi Güçleri’nin katıldığı 25. Yıl dayanışma yemeği Bilgehan Otel’de gerçekleşti. Şair Şükrü Erbaş ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın da katıldığı yemekte Eğitim Sen Şube Başkanı Kadir Öztürk söz aldı. Öztürk yarattığınız güneşin doğum gününe hoş geldiniz derken 25 yıldır bu güneşin tüm emekçiler için de doğmasını, onun ışığından tüm emekçilerin yararlanmasını istedik ve karanlığın hayatımıza izin vermedik ifadelerini kullandı. Güneşi zapt etmek için emek, demokrasi ve eşitlik yolunda maratonlar koşacağız vurgusunu yapan Öztürk “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz, kurtuluş yok tek başına” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı. (Antalya/EVRENSEL)