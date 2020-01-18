EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik: Metal işçilerinin yanında olma zamanı

Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik, patron sendikası MESS’in dayatmalarına karşı mücadele eden metal işçilerinin yanında olduklarını ve yarın Gebze’de yapılacak mitinge katılacaklarını duyurdu.

“Şimdi, patronların dayatmalarına karşı direnen metal işçilerinin yanında olma zamanı” diyen Hasan Atik, metal fabrikaları başta olmak üzere, işçi durakları ve emekçilerin yaşadığı mahallelerde el ilanları dağıtarak mitinge çağrı yaptıkları bilgisini verdi.

Atık “Çünkü biliyoruz ki; ancak ve ancak birleşe, birleşe kazanacağız. Gün dayanışmayı büyütme, metal işçileri ile yan yana olma günüdür. Bu anlayışla, Emek Partisi olarak tüm emekçileri de bu mitingi sahiplenmeye, metal işçilerine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Öte yandan yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, metal işçilerinin toplu sözleşme hakkı mücadelesini desteklediklerini belirterek; “İktidar sendikaların grev hakkını engellemeyi aklından bile geçirmesin” dedi. Ağbaba, patronları işçilerin taleplerini kabul etmeye çağırdı. (Gebze/EVRENSEL)

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