Protesto edilen Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçleri eşliğinde çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te "emeklilik reformu"nu protesto eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı. Macron salondan güvenlik güçleri eşliğinde çıkabildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, dün akşam Macron'un Paris'teki Bouffes du Nord Tiyatrosu’nda olduğunu öğrenen 200'den fazla kişi salonun önünde toplandı. "Emeklik reformu"nu protesto eden vatandaşlar, Macron karşıtı sloganlar attı. Ardından tiyatro salonuna girmeye çalışan vatandaşlar, polis engeliyle karşılaştı. Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçleri eşliğinde ayrılabildi.

Macron’un içinde bulunduğu konvoyun bina önünden ayrılması sırasında da vatandaşlar slogan atarak araçlara yaklaşmak istedi ancak polis yine engelledi.

Öte yandan, Taha Bouhafs isimli bir gazeteci, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir" mesajını paylaştı. Bouhafs'ın bu paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin "emeklilik reformu"na karşı grev ve gösteriler düzenleniyor. (DIŞ HABERLER)

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