Kanal İstanbul’a karşı insan zinciri

Kanal İstanbul projesine karşı kurulan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Sancaktepe ilçesinde insan zinciri oluşturdu. Demokrasi Caddesi’ni boydan boya kapatan yüzlerce kişi “Kanal değil yaşam istiyoruz”, “Katıl durduralım İstanbul’u kurtaralım”, “Doların değil, doğanın yeşili”, “Kanala değil eğitime bütçe” sloganları attı.

Eyleme Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Oya Ersoy, HDP il ve ilçe yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üye ve yöneticileri, çok sayıda kitle örgütü temsilcisi de destek verdi.

7’den 70’e yüzlerce yurttaşın katıldığı eyleme, özellikle kadın ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Bazı yurttaşların kundaktaki çocukları ile eyleme katıldıkları görüldü.

Uzun süre devam eden eylemin ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonundan Koray Türkay, Kanal İstanbul projesine görünürde 110 milyar TL harcanacağını, bu para ile 10 bin yeni okulun yapımı ve emekçilere daha iyi bir yaşam için kullanılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: MA

“YA KARŞI ÇIKACAĞIZ YA DA…”

Kanalın İstanbul için felaket anlamına geldiğini vurgulayan Türkay, rant uğruna İstanbul’un yok edildiğini ifade etti. Türkay, kanalın İstanbul’un ekosistemine geri dönüşü olmayacak şekilde vereceği büyük tahribata ya hep birlikte karşı çıkacaklarını ya da bu geri dönülmez korkunç projeyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti. İktidarın kanalı yapmakta ısrarcı olduğuna dikkat çeken Türkay, “Biz de bu kanalı yaptırmamakta ısrarcıyız” dedi.

“ÇEKİN ARTIK ELİNİZİ CEBİMİZDEN”

HDP Milletvekili Oya Ersoy ise, yaptığı konuşmada Kanal İstanbul’un rant projesi olduğunu söyledi.

AKP iktidarının ömrünü uzatmak adına bu tür projelere imza attığını dile getiren Ersoy, tek amaçlarının halkın çıkarlarını savunmak olduğunu, bu yüzden memleketin dört bir yanında talana karşı mücadele ettiklerini söyledi. AKP iktidarına karşı, kurdun, kuşun, çiçeğin, böceğin ve ağacın çıkarını savunduklarını ifade eden Ersoy, “İktidarın tek bir derdi var. Birincisi kendi iktidarını devam ettirmek ve kendinin ve yandaş şirketlerin çıkarından doğru bakıyor. Onun dışında halkın çıkarı hiçbir şekilde umurunda değil bu iktidarın. Bu ülkede biz sizi istemiyoruz. İnin artık halkın sırtından çekin artık elinizi cebimizden. Hasankeyf’ten, Kazdağları’ndan elinizi çekin” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eylem “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları ve alkışlar eşliğinde son buldu. (İstanbul/MA)

Fotoğraf: MA

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