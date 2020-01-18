Erdoğan: İstanbul'un projeleri mahalli yönetimlere bırakılamayacak kadar hayatidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve “İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar hayatidir, büyüktür” dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk kaynak töreninde konuşan Erdoğan, "Ülkemizin en hızlı metro araçları burada faaliyet gösterecek. Havalimanı ile Gayrettepe arası 35 dakika olacak" dedi.

İstanbul'un projelerinin şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar hayati ve büyük olduğunu savunan Erdoğan şöyle devam etti:

"YAPTIĞIMIZ İŞLERİN ÖNÜNÜN KESİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bizim amacımız kimseyi dövmek, rencide etmek, hizmetten alıkoymak değildir. Halka hizmet eden herkese hizmet vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz. Şehrine hizmet getirmek isteyen her belediyeye partisine bakmasızın destek veriyoruz. Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak da değiliz. Söz verdiler de yerine getirdiler mi? Suyu ucuzlaştıracağız, ulaşımda indirim yapacağız dediler, yaptılar mı? Çünkü bunların en büyük marifeti yalandır. Bunlar ilk günden beri bu anlayıştan sapmadılar. İstanbul’da yapılan her hayırlı işin yanında yer alırken, bizim yaptığımız hayırlı işlerin önünün kesilmesine de izin vermeyeceğiz."

"KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ 125 DEĞİL, 75 MİLYAR TL"

"İstanbul’da bir Kanal İstanbul tartışması yaşanıyor. Bugün de bir toplantı yapmışlar, hani bunların bir Millet İttifakı var ya. Millet midir zillet midir belli değil ya. Aslında bizim açımızdan ortada tartışılacak bir şey yok. Kalkmışlar hâlâ Montrö diyorlar. Biz bunun adını Kanal İstanbul olarak koyduk, 2011 seçimlerinde milletimizin takdirine sunduk. Kanal İstanbul’a çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda en küçük bir fikirleri olmadığından eminiz. Bir kez daha tekrar ediyorum. İstanbul Boğazı’ndan yılda ortalama 45 bin gemi geçiyor. Boğaz’ın üzerindeki yük ve insan baskısı her geçen yıl artıyor. Montrö Sözleşmesi’ne göre ticari gemileri geçirmeme hakkımız yok. Kanal İstanbul’u Montrö Sözleşmesi’yle yakından, uzaktan bir alakası yoktur. Bu böyle biline. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. 200'ün üzerinde bilim insanı çalışmalarda yer aldı. Kanal İstanbul için güzergâhı tespit ettik. Kanal İstanbul’un modellemesine geçildi. Kanal İstanbul’un maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, 75 milyar lira. Kanal etrafında büyük bölümü kentsel dönüşüm çerçevesinde sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilecek. Kanal İstanbul’u kör düşmanlık yapanlara rağmen tamamlayacağız." (HABER MERKEZİ)

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