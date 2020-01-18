18 Ocak 2020 15:10

Savcılık, Sagopa Kajmer'in YouTube klibini inceleme için RTÜK'e gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sagopa Kajmer'in YouTube'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibini inceleme için RTÜK'e gönderdi.

Sagopa Kajmer adıyla bilinen Yunus Özyavuz

Fotoğraf: sagopakajmer_resmi/Instagram

    • Paylaş

    Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz, YouTube'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibinde insanları sigaraya özendirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

    Savcılık, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek dosyayı RTÜK'e gönderdi.

    Özyavuz, savcılık ifadesinde YouTube ile anlaşmalı çalıştıklarını, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediklerini belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti.

    Dosyayı inceleyen savcılık, klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili makamın RTÜK olduğunu belirterek, Özyavuz hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

    Kararda, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde "Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır" denildiği hatırlatıldı.

    Kararda, şunlar kaydedildi:

    "Aynı kanunun ilgili bir başka maddesinde ise yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'inden 3'üne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, 10 bin liradan az olamaz. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilidir."

    Dosyanın bir örneği, RTÜK'e gönderildi.

    7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 28 Mart 2018'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle RTÜK, internet yayınlarını denetleme yetkisi elde etmişti. (MEDYA SERVİSİ)

    İnternete RTÜK denetimi Resmi Gazete'de yayımlandı

    İnternete RTÜK denetimi Resmi Gazete'de yayımlandı

    AGİT’ten ‘İnternete RTÜK denetimi’ uyarısı

    AGİT’ten ‘İnternete RTÜK denetimi’ uyarısı

    İnternette RTÜK sansürü kabul edildi

    İnternette RTÜK sansürü kabul edildi

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Metrobüste çıkan yangın nedeniyle seferler aksıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Evrensel’e BİK de, arkasındakiler de boyun eğdiremeyecek!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Demirtaş'ın Devran'ı, Devran'ın protokolü

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi zaman, gerçek bir grev için birleşme zamanıdır

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Sanat, edebiyat, siyaset ve Leylan…

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    AKP’nin topluma hizmeti

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Oscar’ın belgeselleri

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Şampiyonların olmadığı şampiyona

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Oyunlara zorunlu bir bakış - III
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kanal İstanbul’a karşı insan zinciri
    Kanal İstanbul’a karşı insan zinciri

    Kanal İstanbul projesine karşı Sancaktepe’de insan zinciri oluşturan 7’den 70’e yüzlerce kişi, projeyi yaptırmayacaklarını vurguladı.

    Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 14. gününde sürüyor
    Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 14. gününde sürüyor

    Dersim'de 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

    Pervin Buldan, HDP'nin 3’üncü Kadın Konferansı'nda konuştu
    Pervin Buldan, HDP'nin 3’üncü Kadın Konferansı'nda konuştu

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “2019 kadınların direniş yılıydı, 2020 de kadınların zafer yılı olacaktır. İktidar şunu iyi bilsin ki bu meydan boş değildir, bu ülke sahipsiz değildir” dedi.

    Erdoğan: İstanbul'un projeleri mahalli yönetimlere bırakılamayacak kadar hayatidir
    Erdoğan: İstanbul'un projeleri mahalli yönetimlere bırakılamayacak kadar hayatidir

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar hayatidir, büyüktür” dedi.

    Selahattin Demirtaş'tan Hrant Dink'e mektup
    Selahattin Demirtaş'tan Hrant Dink'e mektup

    Üç yılı aşkın zamandır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, katledilişinin 13’üncü yıl dönümünde Hrant Dink için bir mektup yazdı.

    Savcılık, Sagopa Kajmer'in YouTube klibini inceleme için RTÜK'e gönderdi
    Savcılık, Sagopa Kajmer'in YouTube klibini inceleme için RTÜK'e gönderdi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sagopa Kajmer'in YouTube'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibini inceleme için RTÜK'e gönderdi.

    Kılıçdaroğlu: Bütün öğretmenlerin eşit ve güvenceli olduğu meslek kanunu çıkartılmalı
    Kılıçdaroğlu: Bütün öğretmenlerin eşit ve güvenceli olduğu meslek kanunu çıkartılmalı

    CHP’nin eğitim çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen öğretmenler görevlerine iade edilmeli.

    Cumartesi Anneleri, 773. haftada Abdullah Canan için adalet istedi
    Cumartesi Anneleri, 773. haftada Abdullah Canan için adalet istedi

    Cumartesi Anneleri eylemlerinin 773. haftasında 1995’te Hakkari Yüksekova’da kaybedilen Abdullah Canan için adalet istedi.

    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İSİG İzmir Meclisi: 2019'da en az 74 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti
    İSİG İzmir Meclisi: 2019'da en az 74 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti

    İzmir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2019 yılı İzmir iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, İzmir’de en az 74 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

    EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası
    EMEP’ten Çineli maden işçileri ile dayanışma kampanyası

    Emek Partisi Aydın İl Örgütü Çine’deki maden işçileri ile dayanışma kampanyası başlatarak, işçilerin talepleri için işçilerle birlikte mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti
    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti

    İzmir’de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, "MESS şaşırdı sabrımızı taşırdı" diyerek eylem yaptı.

    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.