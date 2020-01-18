Savcılık, Sagopa Kajmer'in YouTube klibini inceleme için RTÜK'e gönderdi

Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz, YouTube'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibinde insanları sigaraya özendirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Savcılık, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek dosyayı RTÜK'e gönderdi.

Özyavuz, savcılık ifadesinde YouTube ile anlaşmalı çalıştıklarını, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediklerini belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti.

Dosyayı inceleyen savcılık, klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili makamın RTÜK olduğunu belirterek, Özyavuz hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde "Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır" denildiği hatırlatıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Aynı kanunun ilgili bir başka maddesinde ise yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'inden 3'üne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, 10 bin liradan az olamaz. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilidir."

Dosyanın bir örneği, RTÜK'e gönderildi.

7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 28 Mart 2018'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle RTÜK, internet yayınlarını denetleme yetkisi elde etmişti. (MEDYA SERVİSİ)

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