İstanbul'da, seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Pervin Buldan, HDP'nin 3’üncü Kadın Konferansı'nda konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “2019 kadınların direniş yılıydı, 2020 de kadınların zafer yılı olacaktır. İktidar şunu iyi bilsin ki bu meydan boş değildir, bu ülke sahipsiz değildir” dedi.