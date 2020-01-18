18 Ocak 2020 15:09

Kılıçdaroğlu: Bütün öğretmenlerin eşit ve güvenceli olduğu meslek kanunu çıkartılmalı

CHP’nin eğitim çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen öğretmenler görevlerine iade edilmeli.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı eğitim çalıştayı

Fotoğraf: Evrensel

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    CHP’nin eğitim çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yılda 7 milli eğitim bakanının değiştiğine dikkat çekerek, “Kişiler değil, bilim insanları, eğitimciler ve eğitimin bütün tarafları birlikte kalıcı bir politika oluşturmalı” dedi. Kılıçdaroğlu, kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımının kaldırılarak, bütün öğretmenlerin eşit haklara ve güvenceye sahip olduğu, 3600 ek göstergenin verildiği bir meslek kanunu çıkartılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin görevlerine iade edilmesini istedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz” başlığıyla eğitim çalıştayı düzenledi. CHP Genel Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen çalıştaya, sendikalar, eğitimciler, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, liseli, üniversiteli gençler katıldı. Çalıştayın davetlileri arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise çalıştaya katılmadı. Bir gün boyunca süren çalıştayda, “Eğitim Hakkı ve Eğitime Erişim Sorunları”, “Laik ve Bilimsel Eğitim”, “Eğitimde Özelleştirme Politikaları”, “Teknolojik Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Mevcut Sorunlar”, “Yükseköğretim Politikaları ve Sorunları”, “Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Öğretmen Sorunları” başlıklarında çalışma grubu toplantıları yapıldı. 

    “18 YILDA 7 BAKAN DEĞİŞİYORSA SORUN VAR”

    Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitimden yana olduklarını belirterek, “Çocuklar neyi, nasıl yapabileceğini sorgulayabilmeli, soru sorduğunda önünde engel olmayacağını bilmeli” dedi. Eğitimin partiler üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bakana, başbakana, cumhurbaşkanına göre sistem değişmez. 18 yılda 7 milli eğitim bakanı değişiyorsa o yerde sorun var demektir. Bu da çocukların denek olarak kullanılmasına yol açar. Kişiler değil, bilim insanları, eğitimciler, eğitimin bütün tarafları birlikte kalıcı bir politika oluşturmalı” dedi. 

    “DEĞİŞİKLİKLER EĞİTİM ŞÜRALARINDA, BAKANLIKTA TARTIŞILMIYOR”

    Kılıçdaroğlu, sınav sisteminin sürekli değiştirildiğine dikkat çekerek, “LGS’yi, OKS’yi getirdiler olmadı. Alfabede neredeyse harf kalmayacak. Böyle bir eğitim sistemi olur mu?” diye sordu. Nitelikli okul ayrımı yapılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, 4+4+4 eğitim sistemine de tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Eğitim şüralarında, bakanlıkta, bakanlar kurulunda tartışıldı mı? Kanun teklifini 5 milletvekili verdi, hiçbiri eğitimci değil” diye konuştu. 

    “EN ÖNEMLİ GÜÇ ÖĞRETMENLER”

    Eğitim sistemindeki yanlışlıkların değiştirilmesinde öğretmenlerin rolüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “En önemli güç onlar. Ama en büyük engel ayrışmaları, bölünmeleri. Farklı siyasi görüşlere, kimliklere, inançlara sahip olabilirsiniz ancak eğitimin evrenselliği konusunda birlikte hareket etmelisiniz” diye konuştu. 2014 yılında binlerce okul yöneticisinin siyasi görüşleri farklı olması nedeniyle değiştirildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Eğitim bilimseldir, laiktir. Biz böyle baktığımız zaman eğitim sistemini evrensel değerlerle buluşturmuş olacağız” dedi. 

    “MESLEK KANUNU ÇIKARTILMALI”

    Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Öğretmen sadece sabah gidip akşam dönen kişi değildir. Öğrencinin sorununu evine taşıyandır. Özel bir yasa olmalı. Bu meslek kanununda 3600 ek gösterge olmalı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize bir aylık ikramiye verilmeli. Öğretmenlerin yüzde 90’ı yolsulluk sınırının altında maaş alıyor, bu düzeltilmeli. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen böyle garip bir tablo var. Bütün öğretmenler eşit, aynı haklara sahip olmalı. Güvence ise bütün öğretmenleri kapsamalı. Eğitimde boş kadro olmaz, binlerce atama bekleyen öğretmenimiz var. Bu kadrolar doldurulmalı. Taşımalı eğitim, ikili öğretim kaldırılmalı”. 

    “KHK İHRAÇLARI İADE EDİLMELİ”

    OHAL KHK’leri ile ihraçlara da değinen Kılıçdaroğlu, “Bir öğretmen yetiştirmek kolay değil. Farklı düşündü diye KHK ile öğretmeni, akademisyeni ihraç etmek doğru değil. Öğretmen düşünecek, sorgulayacak, saygı duymanız gerekir. Farklılığa tahammül edemeyen bir siyasal anlayışla demokrasi olmaz. KHK ile ihraç edilenler işlerine iade edilmeli” diye konuştu. 

    “BAKAN SELÇUK ÇALIŞTAYA KATILMADI”

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da çalıştaya davet ettiklerini belirterek, “Kendisini çalıştayda görmek isterdik. Kendisi dün tüm çocuklara teşekkür ve takdir belgesi verdi. Kendisi burada olsaydı eğitimin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışacağımız çalıştayda bize sunacağı katkılardan dolayı biz de kendisine teşekkürname verebilirdik ama ne yazık ki gelmedi. Karne notu biraz düşük olacak” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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