Sibel Köse davasında sanık indirimsiz 19 yıl ceza aldı

Manisa'da kendisinden boşanmak isteyen eşini bacağından vuran erkeğin davası görüldü.

Yozgat’ta yaşarken evli olduğu kişi tarafından şiddet görmesiyle Manisa’ya arkadaşının yanına gelen Sibel Köse, Temmuz ayında Manisa'da aynı kişi tarafından bacağından vurulmuştu.

Daha sonrasında "Adalet İstiyorum" diyerek hukuki sürece giren Sibel Köse’nin mücadelesinin sonunda dava ağır ceza mahkemesine taşındı.

Dün Manisa Adliye’sinde görülen davada sanık, "kasten insan öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapis cezası aldı.

Konuyla ilgili konuşan Sibel Köse'nin avukatı Pınar Kına Candemir, "Bu dava ilk başta kasten yaralamadan açıldığında da biz başından itibaren öldürmeye teşebbüs olduğunu söylemiştik. Şimdi verilen cezada da hiçbir indirim uygulanmadı, haksız tahrik denilmedi. Bu bütün kadın davaları için kazanım sayılabilecek bir dosya” dedi. (Manisa/EVRENSEL)