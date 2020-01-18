Somali'deki saldırıda 6 Türkiye, 9 Somali vatandaşı yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda 6 Türkiye ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Şebab örgütü, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türkiyeli firmaları zaman zaman hedef alıyor. (AA)