Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türkiyeli 20 kişi yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türkiyeli 20 kişi yaralandı.

Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar, Aşağı Şabelle bölgesinin Afgoye kentindeki saldırıda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını, can kaybının artmasından da endişe ettiklerini açıkladı.

Muhtar, yaralılar arasında 6 Türkiyeli'nin yanı sıra Somali Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısının da bulunduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında bölgede benzer saldırıları gerçekleştiren terör örgütü Şebab'ın olduğu tahmin ediliyor.

Somali'de geçen hafta Aşağı Şabel bölgesinin Elasha Biyaha mıntıkasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu, yol çalışmaları yapan bir şirkette çalışan Türkiyeli işçileri koruyan 3 Somalili asker hayatını kaybetmişti.

Başkent Mogadişu'da da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bir bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türkiyeli 85 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıları terör örgütü Şebab üstlenmişti.

Terör örgütü Şebab, ocak ayı başında yaptığı açıklamada, Mogadişu-Afgoye yol yapım projesini üstlenen firmanın Türk çalışanlarına açıkça saldırı tehdidinde bulunmuştu. (Mogadişu/AA)