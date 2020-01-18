Somali'de saldırı: Türkiyeli inşaat şirketi çalışanları yaralandı

Sol Partiden Hansel: Almanya’nın Trump politikalarını onaylaması feci bir durum

"İran konusunda ABD’nin hiçbir şekilde ortaya koymadığı sözde deliller kabul edildi. Böylece Ortadoğu’da Trump’ın belirlediği politika da onaylandı. Bu bize göre feci bir durumdur."