18 Ocak 2020 13:35

Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu

Nepal'in Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu 7 kişinin kaybolduğu bildirildi. (Fotoğraf temsilidir.)

Fotoğraf: DHA

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    Nepal Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düştüğünü kaydetti.

    Çığ düşmesi sonucu 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin kaybolduğunu belirten yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü ifade etti.

    Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

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