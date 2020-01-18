Bursa’da hava kirli ama önlem yok

Bursa Çevre Platformu yaptığı toplantısıyla Bursa’nın hava kirliliği raporunu açıkladı.

Bursa Akademik Odalar Birliğinde bir araya gelen Bursa Çevre Platformu üyeleri Bursa’nın her geçen gün havasının kötüye gittiğini söylerken, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünde akademisyen olan Kayıhan Pala’da Bursa’daki hava kirliliğini anlatan bir slayt gösterimi sundu.

Bursa Çevre Platformu adına açılış konuşmasını yapan Murat Demir; “Bursa’da lodos olmasa artık nefes almak zor canımıza can katan değil canımızdan can alan noktaya gelmiştir. Eskiden temiz hava almak için camlarımızı açarken şimdi kendimizi evlere iş yerlerimize hapsediyoruz” dedi.

“BURSA’DA YILDA 3 BİN İNSAN HAVA KİRLİLİĞİNDEN ERKEN ÖLÜYOR”

Daha sonra slayt gösterimiyle Bursa’daki hava kirliliğinin ne boyutlara geldiğini anlatan Kayıhan Pala; “Bu kentte çok ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Her gün yaklaşık 3 bin kişinin erken ölmesine yol açan bir sorun ama buna rağmen yerel yönetimlerde, ilgili kurumlarda bir duyarlılık oluşmuş kanısında değilim. Bursa’da yedi tane havayı ölçen istasyon var. Ama bu yedi istasyon yeterli değil. Örneğin Yenişehir ilçesine gittiğimizde akşam nefes almakta zorlanıyoruz ama Yenişehir’de bir istasyon olmadığı için havanın ne kadar kirli olduğunu bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınırlar var, Türkiye’nin kabul ettiği sınır değerleri Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği değerlerin çok üzerinde. Türkiye’de yöneticilerin ulusal sınır değerlerine göre hava kirli değil dediği anda Dünya Sağlık Örgütünün sınır değerlerini kullanacak olursanız havanın bazı parametrelerde 4, 5 kat daha kirli olduğunu görebilirsiniz” dedi.

Kayıhan Pala | Fotoğraf: Evrensel

“HAVA KİRLİLİĞİNİ BAKANLIK KABUL EDİYOR AMA ADIM ATMIYOR”

Hava kirliliğinin birçok sağlık sorununu ortaya çıkardığını ifade eden Pala; “Hava kirliliğinin şeker hastalığıyla bağlantısı olduğu son yıllarda net olarak ortaya kondu. Bakanlığın 2014 de Bursa’nın hava kalitesini kötü olarak açıkladı. Kötü dediğiniz anda dışarı çıkıp nefes almamanız gerekir eğer kronik rahatsızlığınız varsa. Bakanlık havanın kötü olduğunu kabul ediyor ama adım atılmıyor. Bakanlık 2011’den 2015 yılına kadar Bursa’da partükül madde değişiminde yüzde 54 bir artış olduğu ifade ediliyor. İki yıl önce Birleşmiş Milletler toplantısına katıldığımda Almanlar sınır değeri altında olmasına rağmen bir yılda yüzde 1 ya da 2 artış olması durumunda hemen isyan ediyorlar bu kadar büyük bir fark nasıl olur diye. Bizde yüzde 54 artış oldu bakanlık kendi açıklıyor ama bu konuda hiçbir tepki yok. Bursa hava kirliliği noktasında her yıl ilk dörtte yer alıyor ama bir önlem yok ortada” dedi

Toplantıya katılan akademik odalar ve Bursa Çevre Platformu üyeleri hava kirliliğinin önlenmesi noktasında ne yapmalı sorusuna cevap aradı. (Bursa/EVRENSEL)