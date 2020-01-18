18 Ocak 2020 10:09
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)
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