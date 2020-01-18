18 Ocak 2020 07:57
Ermenistan'da 4.0 şiddetinde deprem
Ermenistan Shirak'ta saat 04.28 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 04.28 sularında Ermenistan Shirak'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Kars Akyaka'ya 43.7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.3 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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