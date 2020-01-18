Annelere ücretsiz ulaşım Sayıştay onayını bekliyor

İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımın ücretiz olması teklif komisyonda görüşüldü ve Sayıştay görüşü alınması kaydıyla, oy birliğiyle geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan, '0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımın ücretiz olması' vaadi ile ilgili teklif komisyonda görüşüldü. İBB Meclisinin dünkü oturumda görüşülen teklif, Sayıştay görüşü alınması kaydıyla, oy birliğiyle geçti. İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Meclis kararını önemli bir gelişme olarak müjdeledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde, 4 yaş ve altında çocukları olan anneler için ücretsiz ulaşım kartı verilmesi vaadiyle ilgili teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda görüşüldü.

AKP çoğunluğundaki Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonlarında görüşülen teklif, “Sayıştay onayı kaydıyla” şerhi konularak oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon raporunda, "Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve 5393 Sayılı Kanunun 75/1-a maddesi uyarınca hizmet alınan toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların Belediye bütçesinden karşılanması hususu Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kasım ayında, ilgili komisyona havale edilen ve dün itibarıyla kabul edilen teklif, annelerin sosyal hayata katılmasını, toplu ulaşımın teşvik edilmesini ve en önemlisi aile ekonomisine katkıda bulunulmasını amaçlıyor. İstanbul'da 4 yaş ve altında yaklaşık 1 milyon 160 bin çocuğun annesinin bu haktan yararlanması hedefleniyor.

İlk olarak geçtiğimiz mayıs ayında gündeme gelen teklif, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İBB Başkanlığı'na vekalet ettiği dönemde, 15 Mayıs 2019 tarihinde İBB Meclisi'nde görüşülmüştü. AKP’li üyelerin çoğunlukta olduğu hukuk, tarife, plan ve bütçe komisyonlarının hazırladığı ortak raporla, teklif uygun görülmemişti. Raporda, söz konusu ücretsiz yolculuk için yasal düzenleme yapılması gerektiği bildirilmiş, 15 Mayıs 2019 günü oy birliğiyle, başkanlık makamına gönderilmişti.

Teklif, 11 Kasım 2019 günü yeniden İBB Meclis gündemine sunulmuş, görüşülmek üzere komisyona havale edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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