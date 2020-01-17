İBB Meclisi AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu “cemevi yapacağım” demişti

İBB meclisinde cemevlerinin ibadethane sayılması ile ilgili teklifi MHP ile birlikte reddeden AKP’nin meclis grup başkanı Tevfik Göksu’nun 31 Mart seçimlerinden önce cemevi yapmayı vadettiği görüntüler yayımlandı.

Mehmet Tevfik Göksu, dünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP grubunca verilen cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması önerisine dair görüşmede "Cemevlerine din uzmanları ve hukuçular karar verir" demişti.

Göksu, 31 Mart seçimlerden 1 hafta önce Esenler halkına cemevi müjdelemiş, "Benden sadece cemevi yeri istediler. 'Ben size cemevini yapıp vereceğim' dedim" diye konuşmuştu. (HABER MERKEZİ)

İBB meclisinde, cemevlerinin ibadethane sayılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi