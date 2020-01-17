17 Ocak 2020 21:37

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektuba dair "4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi ilettim" dedi.

Ekrem İmamoğlu

Fotoğraf: İBB Basın Bülteni

    • Paylaş

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunun onaylanmasının ardından açıklamalarda bulundu. "İstanbul'un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre 'en büyük ihanet' için tüm hukuki yolları kullanacağız..." diyen imamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektubu da anlattı. İmamoğlu, “İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. 4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi çok samimi bir dille ilettim" ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul ÇED raporunu onayladıklarını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'la ilgili süreci yakından takip edeceklerini belirten İmamoğlu, "ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil. Süreci bununla da bitmiyor. ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum" ifadelerini kullandı.

    Kanal İstanbul projesi için tüm hukuki yolları deneyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var. Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul'un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük 'ihanet' için tüm hukuki yolları kullanacağız" şeklinde konuştu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili 1:100.0000 planına itiraz dilekçesini de sundu.

    ERDOĞAN'A "KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA RANT" YANITI

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul bu şahsın konusu değildir" sözleri gazeteciler tarafından İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu ise, "Bu şahıs derken kimi kast etti" diye sordu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul konusunda brifing verme talebini içeren mektubu hakkında da konuşarak "Bizim söylediğimiz doğru olmaz" sözlerini değerlendirdi ve "Doğru söylemiş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Özel buluşmayı bekliyoruz" dedi.

    İmamoğlu, "Bazı CHP’liler bu güzergahtan arsa aldı" iddiasını da değerlendirdi ve “Cumhurbaşkanını doğru bilgilendirdiğimiz için mutluyuz. Çünkü bakanı da hiç arsa hareketi olmadı demişti. Ama biz orada arsa alanların kimin CHP’ye oy verdiğini, kimin AKP’ye oy verdiğini bilemiyoruz. Katarlı veya bir başka şey de beni ilgilendirmiyor. Orada yaratılan rantın birileri tarafından önceden arsa hareketine dönüştürülmesi ve nereden alacaklarını bilmesi bence Sayın Cumhurbaşkanı onu analiz etsin. Kimin AKP’li, kimin CHP’li olduğunu değil" dedi.

    4 SAYFALIK MEKTUBUN İÇERİĞİ

    İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’da teslim ettiği 4 sayfalık mektubun içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

    “Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil. 4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi, İstanbul’un bugününü ve yarınını bizler tarafından kendilerine aktarmak istediğimi çok samimi bir dille, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak, Türkiye tarihinin İstanbul’da en yüksek oy sayısıyla seçilmiş belediye başkanı olarak Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebimi ilettim. Bundan sonraki takdir, bundan sonraki vicdan, adalet duygusu verilecek karar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı’na aittir. Cevabımı merakla ve açıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim henüz bir cevap almadım. ” (HABER MERKEZİ)

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Seçim hazımsızlığı, planlı-programlı organize girişimler

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Erdoğan’ın ‘evlenin’ buyruğu karşılık bulamaz, çünkü...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İhvancılığın önlenemez düşüşü!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Berlin Libya konferansında umut var mı?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Yemekhane protestolarının ardından

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Diyalektik ve metafizik

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Özel okul öğretmeni kıdem tazminatını alabilir

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Disiplin ve özgürlük, kural ve irade, insanlık ve birey
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı
    Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektuba dair "4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi ilettim" dedi.

    Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi
    Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi

    Günlerdir kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'ya ait olduğu düşünülen görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

    GÜNCELLENDİ
    Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı, maaşların bir kısmı ödendi
    Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı, maaşların bir kısmı ödendi

    İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, "Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Maaşlar yatmaya başladı" dedi.

    Basın İlan Kurumu cezaları hakkında soru önergesi verildi
    Basın İlan Kurumu cezaları hakkında soru önergesi verildi

    BİK’in Evrensel okurlarının birden fazla gazete almasını ceza sebebi sayması Meclis gündemine taşındı.

    Tekstil işçileri vardiyadayken 13 yaşındaki kızları soba gazından zehirlendi
    Tekstil işçileri vardiyadayken 13 yaşındaki kızları soba gazından zehirlendi

    Denizli Merkezefendi’de sobadan sızan karbonmonoksit gazı tekstil işçisi ailenin 13 yaşındaki kızı Seda Kesikbaş’ın ölümüne sebep oldu.

    Putin ekonomik krizin faturasını hükümete kesti
    Putin ekonomik krizin faturasını hükümete kesti

    Rus oligarşik sermayesi ve tekellerinin büyüme beklentilerinin yarattığı baskıya Putin’in başkanlık kadrosu daha fazla göğüs geremeyerek kurban seçtikleri hükümetin ipini çekmek zorunda kaldı

    Dersim’de polisler tarafından tehdit edilen öğrenciler İHD’ye başvurdu
    Dersim’de polisler tarafından tehdit edilen öğrenciler İHD’ye başvurdu

    Dersim’de günlerdir haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili eyleme katılan öğrenciler, İHD'de basın açıklaması yaparak polisler tarafından tehdit edildiklerini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi
    Dersim'de Gülistan Doku mitinginin yasaklanması protesto edildi

    Dersim Emek ve Demokrasi Platformunun günlerdir bulunamayan Gülistan Doku ve çocuk istismarlarına ilişkin düzenlemek istediği mitingin Valilik kararıyla yasaklanması protesto edildi.

    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Sinema eleştirmenleri: Oscar, beyaz ve erkek egemenliğinden vazgeçmiyor
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti
    Birleşik Metal-İş İzmir’de MESS dayatmalarını protesto etti

    İzmir’de Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, "MESS şaşırdı sabrımızı taşırdı" diyerek eylem yaptı.

    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı
    İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

    TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı
    Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şubesi 25. yılını kutladı

    Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube, 25. kuruluş yıl dönümü için kokteyl düzenledi. Etkinlikte konuşan şube yöneticileri baskılara karşı mücadele çağrısı yaptı.

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"
    "Büyük Menderes Nehri'nin kirlenmesine karşı bakanlık önlem almıyor"

    Büyük Menderes’i eski güzel günlerine götürmek için mücadele eden kurumlardan biri olan Büyük Menderes İnisiyatifi, yarın saat 15.00’te “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” paneli düzenleyecek.

    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor

    Çiğli’de ‘Kendimize ayıracak bir zamanımız olmalı’ diyerek 5 yıl önce yola koyulan, bugün kendilerini ve çevrelerindeki kadınları değiştiren Viyan Kadın Korosu üyeleri yaşadıkları dönüşümü anlattı.