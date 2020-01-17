Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubu anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunun onaylanmasının ardından açıklamalarda bulundu. "İstanbul'un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre 'en büyük ihanet' için tüm hukuki yolları kullanacağız..." diyen imamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektubu da anlattı. İmamoğlu, “İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. 4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi çok samimi bir dille ilettim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbul ÇED raporunu onayladıklarını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'la ilgili süreci yakından takip edeceklerini belirten İmamoğlu, "ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil. Süreci bununla da bitmiyor. ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi için tüm hukuki yolları deneyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var. Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul'un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük 'ihanet' için tüm hukuki yolları kullanacağız" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili 1:100.0000 planına itiraz dilekçesini de sundu.

ERDOĞAN'A "KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA RANT" YANITI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul bu şahsın konusu değildir" sözleri gazeteciler tarafından İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu ise, "Bu şahıs derken kimi kast etti" diye sordu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanal İstanbul konusunda brifing verme talebini içeren mektubu hakkında da konuşarak "Bizim söylediğimiz doğru olmaz" sözlerini değerlendirdi ve "Doğru söylemiş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Özel buluşmayı bekliyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Bazı CHP’liler bu güzergahtan arsa aldı" iddiasını da değerlendirdi ve “Cumhurbaşkanını doğru bilgilendirdiğimiz için mutluyuz. Çünkü bakanı da hiç arsa hareketi olmadı demişti. Ama biz orada arsa alanların kimin CHP’ye oy verdiğini, kimin AKP’ye oy verdiğini bilemiyoruz. Katarlı veya bir başka şey de beni ilgilendirmiyor. Orada yaratılan rantın birileri tarafından önceden arsa hareketine dönüştürülmesi ve nereden alacaklarını bilmesi bence Sayın Cumhurbaşkanı onu analiz etsin. Kimin AKP’li, kimin CHP’li olduğunu değil" dedi.

4 SAYFALIK MEKTUBUN İÇERİĞİ

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’da teslim ettiği 4 sayfalık mektubun içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

“Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Bazılarının gazetede yazdığı gibi değil. 4 sayfalık mektupta Kanal’ı anlatacak değilim. Ben, o konuyu yüz yüze anlatmak isterim. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi, İstanbul’un bugününü ve yarınını bizler tarafından kendilerine aktarmak istediğimi çok samimi bir dille, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak, Türkiye tarihinin İstanbul’da en yüksek oy sayısıyla seçilmiş belediye başkanı olarak Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebimi ilettim. Bundan sonraki takdir, bundan sonraki vicdan, adalet duygusu verilecek karar tamamen Sayın Cumhurbaşkanı’na aittir. Cevabımı merakla ve açıkçası acil bir şekilde İstanbul halkı adına beklemekteyim henüz bir cevap almadım. ” (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil