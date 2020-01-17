CHP'li Bülbül'den şeyhin elini öpen üniversite genel sekreteri hakkında açıklama

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Genel Sekreteri Baki Aslantaş’ın tarikat şeyhinin elini öptüğü ve zikir çektiği görüntülerle ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıklama yaptı.

“AKP’nin yarattığı karanlık adaletten sağlığa, ekonomiden eğitime Türkiye’yi kuşattı.” Diyen Bülbül, AKP’nin devlet yönetimini cemaatlere teslim etmekte direndiğini belirtti.

Hükümetin liyakati göz ardı ederek başta eğitim kurumları olmak üzere devlet kurumlarının gerici kadrolarla doldurduğunu ifade eden Bülbül, hakikat arayışının yerine hurafelere dayalı bir sistemin tercih edildiğini, bu anlayışın bilimsel ve akademik özgürlüğün, özerkliğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir yapı inşa ettiğini vurguladı.

“GENEL SEKRETER GÖREVDEN ALINSIN, REKTÖR İSTİFA ETSİN”

Bu anlayışın son olarak Adnan Menderes Üniversitesinde gözler önüne serildiğini belirten Bülbül şu açıklamalarda bulundu:

“Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektöründen sonra en yetkili isimlerinden biri olan Genel Sekreter Baki Aslantaş’ın tarikat şeyhinin elini öptüğü ve zikir yaptığı görüntüler bu anlayışın bir ürünüdür.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde yaşanan bu skandal eğitimde yaşanan dönüşümün, gericileşmenin ve niteliksizleşmenin en somut örneğidir.

Beklentimiz “Şeyhten” icazete almak için el etek öpen” Genel Sekreter ünvanlı kişinin derhal görevden alınması ve Rektörün de istifa etmesidir. Çünkü bu kimselerden eğitimci olamayacağı aşikardır.”

NE OLMUŞTU?

Adnan Menderes Üniversitesi'ne atanan rektör Osman Selçuk Aldemir'in üniversitenin genel sekreterliğine atadığı Baki Aslantaş'ın tarikat dergahında görüntüleri ortaya çıktı. Odatv’nin yayımladığı videoda, Aslantaş, dergahta, yerde oturan “şeyh”in elini öpüyor ve “zikir” çekenlerin arasına katılıyor. (HABER MERKEZİ)